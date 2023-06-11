ВСУ сообщили об освобождении Благодатного
Воскресенье, 11 июня 2023, 12:07
Воины 68 отдельной егерской бригады им. Олексы Довбуша сообщили, что во взаимодействии с соседними подразделениями Сил обороны Украины освободили населенный пункт Благодатное Донецкой области.
Источник: 68 отдельная егерская бригада им. Олексы Довбуша в Facebook
Дословно: "Славные воины 68 отдельной егерской бригады им. Олексы Довбуша во взаимодействии с соседними подразделениями Сил обороны Украины освободили населенный пункт Благодатное.
Захватчики сопротивлялись до последнего, но не выдержали натиска неудержимых росомах!".
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Детали: Отмечается, что удалось взять в плен российских военных. Полученная от них информация поможет в дальнейшей деоккупации украинской земли"
Военные не указали, на каком направлении освобождено Благодатное.
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