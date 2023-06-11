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Якби в Україні було достатньо "Сапсанів", Росія могла б не наважитися на окупацію – Ігнат

Софія СередаНеділя, 11 червня 2023, 12:14
Якби в Україні було достатньо Сапсанів, Росія могла б не наважитися на окупацію – Ігнат
Оперативно-тактичний ракетний комплекс «Сапсан» Фото: Юрій Бірюков

Наявність достатньої кількості ОТРК "Грім 2" ("Сапсан") на озброєнні в України, ймовірно, могла б свого часу завадити Росії наважитись на окупацію українських територій.

Джерело: речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат в інтерв’ю "Українській правді"

Пряма мова: "Ракетний спис"? Шкода, що ми не створили його раніше. Ми возили по парадах "Грім 2" ("Сапсан"). Це і є той спис, яким можна було "вколоти". Можливо, його навіть не треба було б діставати і замахуватися. 

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Будь в України достатня кількість оперативно-тактичних комплексів "Грім 2" ("Сапсан"), ми не знаємо, чи Росія наважилася б окупувати Крим та інші території"

Деталі: За словами Ігната, оперативно-тактичний комплекс "Грім 2" ("Сапсан") здатний бити на 300-500 кілометрів і "міг би просто рознести російські аеродроми і завдати нищівних втрат російським військам ще на підступі до наших кордонів".

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Теми: Повітряні сили ЗСУзброя
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