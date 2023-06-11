Если бы в Украине было достаточно "Сапсанов", РФ могла бы не решиться на оккупацию – Игнат

Наличие достаточного количества ОТРК "Гром 2" ("Сапсан") на вооружении у Украины, вероятно, могло бы в свое время помешать России решиться на оккупацию украинских территорий.

Источник: спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "Ракетное копье"? Жаль, что мы не создали его раньше. Мы возили по парадам "Гром 2" ("Сапсан"). Это и есть то копье, которым можно было "уколоть". Возможно, его даже не надо было бы доставать и замахиваться.

Будь у Украины достаточное количество оперативно-тактических комплексов "Гром 2" ("Сапсан"), мы не знаем, решилась бы Россия оккупировать Крым и другие территории"

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Детали: По словам Игната, оперативно-тактический комплекс "Гром 2" ("Сапсан") способен бить на 300-500 километров и "мог бы просто разнести российские аэродромы и нанести сокрушительные потери российским войскам еще на подступах к нашим границам".