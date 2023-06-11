Окупанти можуть здійснити теракти на окупованих територіях під час святкування "Дня Росії" – ССО

Центр національного спротиву, який створили Сили спеціальних операцій, закликає усіх мешканців на тимчасово окупованих територіях не долучатися до будь-яких масових акцій, що проводитимуться окупантами, оскільки існує ризик терактів.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "Існує загроза, що росіяни планують провокації на ТОТ в період з 11 до 12 червня.

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Влада РФ до так званого "Дня Росії" планує провести святкові заходи з залученням великої кількості цивільного населення. Водночас посилюється ймовірність того, що окупаційна влада планує теракти, в яких хоче звинуватити українські Сили оборони.

Черговий приклад воєнного злочину – підрив рашистами Каховської ГЕС доводить, що агресору не цікава кількість жертв цивільного населення. Їх мета – спинити контрнаступ і, паралельно, звинуватити Україну в усіх своїх злочинах".

Деталі: Людей закликають залишитися вдома задля власної безпеки.

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Водночас рух спротиву наголошує, що фіксує усіх колаборантів, що причетні до організації масових заходів окупанта.