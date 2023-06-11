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Оккупанты могут совершить теракты на оккупированных территориях во время празднования "Дня России" - ССО

Роман ПетренкоВоскресенье, 11 июня 2023, 13:34
Оккупанты могут совершить теракты на оккупированных территориях во время празднования Дня России - ССО
фото: партия единая россия

Центр национального сопротивления, который создали Силы специальных операций, призывает всех жителей на временно оккупированных территориях не участвовать в любых массовых акциях, которые будут проводиться оккупантами, поскольку существует риск терактов.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "Существует угроза, что россияне планируют провокации на ВОТ в период с 11 по 12 июня.

Власти РФ к так называемому "Дню России" планируют провести праздничные мероприятия с привлечением большого количества гражданского населения. В то же время усиливается вероятность того, что оккупационная власть планирует теракты, в которых хочет обвинить украинские Силы обороны.

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Очередной пример военного преступления - подрыв рашистами Каховской ГЭС доказывает, что агрессору не интересно количество жертв гражданского населения. Их цель - остановить контрнаступление и, параллельно, обвинить Украину во всех своих преступлениях".

Детали: Людей призывают остаться дома для собственной безопасности.

В то же время движение сопротивления отмечает, что фиксирует всех коллаборационистов, причастных к организации массовых мероприятий оккупанта.

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Темы: оккупациятерактвойнаРосcия
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