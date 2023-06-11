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КМДА звинуватила уряд у маніпуляції щодо укриттів

Роман ПетренкоНеділя, 11 червня 2023, 15:19
КМДА звинуватила уряд у маніпуляції щодо укриттів
фото: мвс

Київська міська державна адміністрація повідомила, що у столиці 65% укриттів придатні для використання і звинуватила уряд в маніпуляції цифрами. Раніше в уряді повідомляли про 15% столичних укриттів "без суттєвих зауважень".

Джерело: заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, якого цитує пресслужба відомства

Пряма мова Пантелеєва: "Ми отримали від Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості фінальні результати перевірки: 65% укриттів визначені придатними до використання, при цьому 15% – взагалі без жодних зауважень.

Ці укриття мають необхідне обладнання і устаткування – від примусової вентиляції і санвузлів до засобів пожежогасіння і надання першої медичної допомоги".

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Наголошую, всі 65% або 3041 укриття кияни можуть використовувати під час повітряної тривоги і будь-які маніпуляції та викривлені факти з цього приводу лише дезорієнтують людей. Бо деякі урядовці маніпулюють цифрами, заявляючи про нібито лише 15% придатних укриттів".

Деталі: КМДА повідомляє, що 3041 укриття кияни можуть використовувати під час повітряної тривоги.

Нагадаємо: За словами міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна, у Києві лише 15% укриттів придатні "без зауважень", а ще 50% "технічно придатні, але їх треба приводити в порядок".

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Теми: Київукриттяповітряна тривога
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