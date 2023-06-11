Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

КГГА обвинила правительство в манипуляции относительно укрытий

Роман ПетренкоВоскресенье, 11 июня 2023, 15:19
КГГА обвинила правительство в манипуляции относительно укрытий
фото: мвд

Киевская городская государственная администрация сообщила, что в столице 65% укрытий пригодны для использования и обвинила правительство в манипуляции цифрами. Ранее в правительстве сообщали о 15% столичных укрытий "без существенных замечаний".

Источник: заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, которого цитирует пресс-служба ведомства

Прямая речь Пантелеева: "Мы получили от Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности финальные результаты проверки: 65% укрытий определены пригодными к использованию, при этом 15% - вообще без замечаний.

Эти укрытия имеют необходимое оборудование и оснащение - от принудительной вентиляции и санузлов до средств пожаротушения и оказания первой медицинской помощи".

Реклама:

Подчеркиваю, все 65% или 3041 укрытие киевляне могут использовать во время воздушной тревоги и любые манипуляции и искаженные факты по этому поводу только дезориентируют людей. Потому что некоторые чиновники манипулируют цифрами, заявляя о якобы только 15% пригодных укрытий".

Детали: КГГА сообщает, что 3041 укрытие киевляне могут использовать во время воздушной тревоги.

Напомним: По словам министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина, в Киеве только 15% укрытий пригодны "без замечаний", а еще 50% "технически пригодны, но их надо приводить в порядок".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Киевукрытиевоздушная тревога
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоСпецназовцы СБУ показали эвакуацию людей из оккупации под прикрытием артиллерии

Украина перехватывает инициативу, но нужно оружие до 200 км - Минобороны

Заявлениями о передаче ядерного оружия Путин закрепляет военный контроль РФ над Беларусью – ISW

Саакашвили ответил президенту Грузии, которая отказывается его помиловать. Письмо

Президент ЮАР назвал 10 мирных идей Африки относительно войны в Украине

Зеленский ответил африканским лидерам по мирным переговорам с РФ

Все новости...
Киев
В Киеве подтопления в результате сильного ливня – Кличко
Полмиллиона и 800 тысяч: в двух районах Киева обнаружили хищения на ремонте укрытий
В Киеве обещают сделать так, чтобы все убежища открывались автоматически
Последние новости
14:44
"Мама, у нас нет дома!": 12-летний мальчик чудом уцелел после ракетного обстрела в Киевской области
14:35
фотоРоссияне обстреляли Константиновку, ранили 9-летнего ребенка и женщину
14:21
Французский телеканал сделал репортаж с позиций армии РФ, не упоминая агрессию
13:50
"Оператор ГТС" ищет рекрутинговую компанию для отбора кандидатов в набсовет
13:32
видеоСпецназовцы СБУ показали эвакуацию людей из оккупации под прикрытием артиллерии
13:18
"Выбирался, будто из ада": история военного, который во время боя с оккупантами потерял конечность
13:05
Блинкен опроверг слухи о приближении США и Ирана к соглашению по ядерной программе Тегерана
12:47
фото, обновленоРоссийская ракета попала в автомобиль на Харьковщине, погибли волонтеры - ОВА
12:35
Наводнения в Сербии: чрезвычайная ситуация в полусотне муниципалитетов
12:19
Федерация немецкой промышленности предполагает стагнацию экономики Германии
Все новости...
Реклама: