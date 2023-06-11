КГГА обвинила правительство в манипуляции относительно укрытий

Киевская городская государственная администрация сообщила, что в столице 65% укрытий пригодны для использования и обвинила правительство в манипуляции цифрами. Ранее в правительстве сообщали о 15% столичных укрытий "без существенных замечаний".

Источник: заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, которого цитирует пресс-служба ведомства

Прямая речь Пантелеева: "Мы получили от Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности финальные результаты проверки: 65% укрытий определены пригодными к использованию, при этом 15% - вообще без замечаний.

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Эти укрытия имеют необходимое оборудование и оснащение - от принудительной вентиляции и санузлов до средств пожаротушения и оказания первой медицинской помощи".

Подчеркиваю, все 65% или 3041 укрытие киевляне могут использовать во время воздушной тревоги и любые манипуляции и искаженные факты по этому поводу только дезориентируют людей. Потому что некоторые чиновники манипулируют цифрами, заявляя о якобы только 15% пригодных укрытий".

Детали: КГГА сообщает, что 3041 укрытие киевляне могут использовать во время воздушной тревоги.

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Напомним: По словам министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина, в Киеве только 15% укрытий пригодны "без замечаний", а еще 50% "технически пригодны, но их надо приводить в порядок".