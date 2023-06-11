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У Росії заявили, що Україна атакувала корабель Чорноморського флоту морськими дронами

Катерина ТищенкоНеділя, 11 червня 2023, 16:16
У Росії заявили, що Україна атакувала корабель Чорноморського флоту морськими дронами
Розвідувальний корабель "Приазов'я" Чорноморського флоту, фото: kchf.ru

Міноборони РФ заявило, що в ніч на неділю корабель "Приазов'я" Чорноморського флоту атакували 6 морських безекіпажних катерів ЗСУ, які були знищені.

Джерело: Міноборони Росії

Дослівно: "Сьогодні близько 1 години 30 хвилин за московським часом збройними силами України здійснено безуспішну спробу атакувати шістьма морськими швидкохідними безекіпажними катерами корабель "Приазов'я" Чорноморського флоту, що виконує завдання контролю обстановки та забезпечення безпеки за маршрутами пролягання газопроводів "Турецький потік" та "Блакитний потік" у південно-східній частині Чорного моря".

Деталі: Згідно із заявою Міноборони РФ, усі морські дрони були знищені вогнем зі штатного озброєння російського корабля за 300 кілометрів на південний схід від Севастополя. Постраждалих немає, а корабель пошкоджень не зазнав.

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Росіяни також стверджують, що в цей період, "як і під час попередніх подібних атак, у повітряному просторі центральної частини Чорного моря вів розвідку стратегічний розвідувальний безпілотний літальний апарат RQ-4B "Global Hawk" військово-повітряних сил США".

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Теми: Чорне мореРосіяКримбезпілотники
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