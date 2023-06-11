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В России заявили, что Украина атаковала корабль Черноморского флота морскими дронами

Катерина ТищенкоВоскресенье, 11 июня 2023, 16:16
В России заявили, что Украина атаковала корабль Черноморского флота морскими дронами
Разведывательный корабль "Приазовье" Черноморского флота, фото: kchf.ru

Минобороны РФ заявило, что в ночь на воскресенье корабль "Приазовье" Черноморского флота атаковали 6 морских безэкипажных катеров ВСУ, которые были уничтожены.

Источник: Минобороны России

Дословно: "Сегодня около 1 часа 30 минут московского времени вооруженными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать шестью морскими быстроходными безэкипажными катерами корабль "Приазовье" Черноморского флота, выполняющий задачи контроля обстановки и обеспечения безопасности по маршрутам пролегания газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток" в юго-восточной части Черного моря".

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Детали: Согласно заявлению Минобороны РФ, все морские дроны были уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля в 300 километрах юго-восточнее Севастополя. Пострадавших нет, а корабль повреждений не получил.

Россияне также утверждают, что в данный период, "как и в ходе предыдущих подобных атак, в воздушном пространстве центральной части Черного моря вел разведку стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат RQ-4B "Global Hawk" военно-воздушных сил США".

Темы: Черное мореРосcияКрымбеспилотники
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