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Росіяни обстріляли Харківщину

Катерина ТищенкоНеділя, 11 червня 2023, 16:42
Росіяни обстріляли Харківщину
Циркуни, скріншот deepstatemap

Росіяни у неділю вдень обстріляли Циркуни Харківського району Харківщини.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, поліція Харківщини

Дослівно Синєгубов: "Окупанти обстріляли Циркуни Харківського району. Попередньо, касетними боєприпасами.

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Профільні служби виїхали на місця влучань, інформація щодо постраждалих та пошкоджень встановлюється".

Деталі: Перед цим поліція області повідомила, що росіяни знову обстрілюють Харківщину.

В області оголошено повітряну тривогу. 

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Теми: Харківська областьвійна
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