Росіяни обстріляли Харківщину

Росіяни у неділю вдень обстріляли Циркуни Харківського району Харківщини.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, поліція Харківщини

Дослівно Синєгубов: "Окупанти обстріляли Циркуни Харківського району. Попередньо, касетними боєприпасами.

Профільні служби виїхали на місця влучань, інформація щодо постраждалих та пошкоджень встановлюється".

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Деталі: Перед цим поліція області повідомила, що росіяни знову обстрілюють Харківщину.

В області оголошено повітряну тривогу.