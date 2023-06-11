Росіяни обстріляли Харківщину
Неділя, 11 червня 2023, 16:42
Росіяни у неділю вдень обстріляли Циркуни Харківського району Харківщини.
Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, поліція Харківщини
Дослівно Синєгубов: "Окупанти обстріляли Циркуни Харківського району. Попередньо, касетними боєприпасами.
Профільні служби виїхали на місця влучань, інформація щодо постраждалих та пошкоджень встановлюється".
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Деталі: Перед цим поліція області повідомила, що росіяни знову обстрілюють Харківщину.
В області оголошено повітряну тривогу.