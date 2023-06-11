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Россияне обстреляли Харьковскую область

Катерина ТищенкоВоскресенье, 11 июня 2023, 16:42
Россияне обстреляли Харьковскую область
Циркуны, скриншот deepstatemap

Россияне в воскресенье днем обстреляли Циркуны Харьковского района Харьковской области.

Источник: председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, полиция Харьковщины

Дословно Синегубов: "Оккупанты обстреляли Циркуны Харьковского района. Предварительно, кассетными боеприпасами.

Профильные службы выехали на места попаданий, информация о пострадавших и повреждениях устанавливается".

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Детали: Перед этим полиция области сообщила, что россияне снова обстреливают Харьковскую область.

В области объявлена воздушная тревога.

Темы: Харьковская областьвойна
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