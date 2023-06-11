Россияне обстреляли Харьковскую область

Россияне в воскресенье днем обстреляли Циркуны Харьковского района Харьковской области.

Источник: председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, полиция Харьковщины

Дословно Синегубов: "Оккупанты обстреляли Циркуны Харьковского района. Предварительно, кассетными боеприпасами.

Профильные службы выехали на места попаданий, информация о пострадавших и повреждениях устанавливается".

Реклама:

Детали: Перед этим полиция области сообщила, что россияне снова обстреливают Харьковскую область.

В области объявлена воздушная тревога.