Россияне обстреляли Харьковскую область
Воскресенье, 11 июня 2023, 16:42
Россияне в воскресенье днем обстреляли Циркуны Харьковского района Харьковской области.
Источник: председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, полиция Харьковщины
Дословно Синегубов: "Оккупанты обстреляли Циркуны Харьковского района. Предварительно, кассетными боеприпасами.
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Профильные службы выехали на места попаданий, информация о пострадавших и повреждениях устанавливается".
Детали: Перед этим полиция области сообщила, что россияне снова обстреливают Харьковскую область.
В области объявлена воздушная тревога.
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