Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росіяни обстріляли евакуацію з лівобережжя Херсонщини: 3 загиблих, 23 травмованих

Катерина ТищенкоНеділя, 11 червня 2023, 19:48
Росіяни обстріляли евакуацію з лівобережжя Херсонщини: 3 загиблих, 23 травмованих
евакуйовані з лівого берега Херсонщини 11 червня, фото поліції

Російські війська обстріляли човни з цивільними, які евакуювалися з окупованого лівого берега Херсонщини, внаслідок чого 3 людей загинули й 23 травмовано.

Джерело: голова ОП Андрій Єрмак у Telegram, голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, Нацполіція, Херсонська обласна прокуратура

Дослівно Єрмак: "Армія РФ атакувала човен з цивільними, які евакуювалися з лівого берега на Херсонщині.

Вони відкрили вогонь у спини цивільним. Шестеро людей отримали поранення.

Реклама:

Вони дісталися до Херсона та були шпиталізовані до медзакладу. Лікарі борються за життя поранених".

Оновлено: Пізніше голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що через обстріл човна, яким евакуювалися люди з лівого берега, троє мирних людей загинули, ще десятеро дістали поранення, серед них двоє правоохоронців.

"74-річний чоловік, коли ворог відкрив вогонь, власним тілом прикрив жінку. Росіяни розстріляли його в спину. Від отриманих поранень він загинув, лікарі не встигли йому допомогти", - повідомив голова ОВА.

ВІДЕО ДНЯ

У Нацполіції повідомили, що з лівого берега Херсонщини вдалося евакуювати 21 людину.

"21 людина ледь вибралася зі смертельної водяної пастки на окупованому лівобережжі. Практично всі – люди похилого віку, маломобільні. Це був великий ризик, але ми не могли залишити людей напризволяще. В результаті – підступний обстріл у спину. Троє загиблих цивільних. Десятеро людей травмовані", - йдеться в повідомленні.

Херсонська обласна прокуратура повідомила, що 11 червня російські військові обстріляли цивільне населення під час проведення евакуаційних заходів з підтоплених населених пунктів тимчасово окупованої лівобережної частини Херсонщини. Внаслідок цього троє людей загинуло й щонайменше 23 людини травмовано. Дані уточнюються.

Теми: Херсонська областьевакуаціяокупаціявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Повітряні сили попередили про загрозу балістики для трьох регіонів. У Києві – вибухи

Суд арештував президента УАФ Павелка

відеоПрезидент ПАР прибув в Україну, щоб запропонувати мир за відмову від арешту Путіна

відеоСпецоперація на Херсонщині: бійці ССО врятували окупантів, які тонули після підриву ГЕС

Іспанія передасть Україні 20 БТР і 4 Leopard

Новий формат відносин України з НАТО може запрацювати з Вільнюса – Резніков

Усі новини...
Херсонська область
З окупованого лівобережжя Херсонщини евакуювали вже 112 осіб – ОВА
Підрив Каховської ГЕС: кількість загиблих та зниклих безвісти на Херсонщині зросла
Вода поступово відступає від Херсонщини, осушуються шляхи між селами – ОВА
Останні новини
11:58
"Допоміг ланцюжок із рук херсонців": як в Одесі виловили древню амфору після підриву ГЕС
11:52
Німеччина надасть Україні ще 64 керовані ракети для Patriot
11:41
У Києві пролунав вибух, також працює ППО
11:40
Японія вперше за століття підвищила вік сексуальної згоди з 13 до 16 років
11:39
У НАТО можуть погодитися на спрощений вступ України – міністр оборони Німеччини
11:35
Повітряні сили попередили про загрозу балістики для трьох регіонів. У Києві – вибухи
11:21
Житлові квартали 9 областей під обстрілами, росіяни поливають вогнем Херсонщину – ОВА
11:18
Повітряні сили сповіщатимуть про загрози атак РФ у своєму Telegram-каналі
11:08
Дітей вчитимуть любові до тварин: МОН підписало із зоозахисниками меморандум про співпрацю
11:06
З 19 червня в Україні повертаються довоєнні правила спадкування
Усі новини...
Реклама: