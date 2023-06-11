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Росіяни обстріляли евакуацію з лівобережжя Херсонщини: 3 загиблих, 23 травмованих

Катерина ТищенкоНеділя, 11 червня 2023, 19:48
Росіяни обстріляли евакуацію з лівобережжя Херсонщини: 3 загиблих, 23 травмованих
евакуйовані з лівого берега Херсонщини 11 червня, фото поліції

Російські війська обстріляли човни з цивільними, які евакуювалися з окупованого лівого берега Херсонщини, внаслідок чого 3 людей загинули й 23 травмовано.

Джерело: голова ОП Андрій Єрмак у Telegram, голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, Нацполіція, Херсонська обласна прокуратура

Дослівно Єрмак: "Армія РФ атакувала човен з цивільними, які евакуювалися з лівого берега на Херсонщині.

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Вони відкрили вогонь у спини цивільним. Шестеро людей отримали поранення.

Вони дісталися до Херсона та були шпиталізовані до медзакладу. Лікарі борються за життя поранених".

Оновлено: Пізніше голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що через обстріл човна, яким евакуювалися люди з лівого берега, троє мирних людей загинули, ще десятеро дістали поранення, серед них двоє правоохоронців.

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"74-річний чоловік, коли ворог відкрив вогонь, власним тілом прикрив жінку. Росіяни розстріляли його в спину. Від отриманих поранень він загинув, лікарі не встигли йому допомогти", - повідомив голова ОВА.

У Нацполіції повідомили, що з лівого берега Херсонщини вдалося евакуювати 21 людину.

"21 людина ледь вибралася зі смертельної водяної пастки на окупованому лівобережжі. Практично всі – люди похилого віку, маломобільні. Це був великий ризик, але ми не могли залишити людей напризволяще. В результаті – підступний обстріл у спину. Троє загиблих цивільних. Десятеро людей травмовані", - йдеться в повідомленні.

Херсонська обласна прокуратура повідомила, що 11 червня російські військові обстріляли цивільне населення під час проведення евакуаційних заходів з підтоплених населених пунктів тимчасово окупованої лівобережної частини Херсонщини. Внаслідок цього троє людей загинуло й щонайменше 23 людини травмовано. Дані уточнюються.

Теми: Херсонська областьевакуаціяокупаціявійна
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