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Россияне обстреляли эвакуацию с левобережья Херсонщины: 3 погибших, 23 травмированных

Катерина ТищенкоВоскресенье, 11 июня 2023, 19:48
Россияне обстреляли эвакуацию с левобережья Херсонщины: 3 погибших, 23 травмированных
эвакуированные с левого берега Херсонщины 11 июня, фото полиции

Российские войска обстреляли лодки с гражданскими, которые эвакуировались с оккупированного левого берега Херсонщины, в результате чего 3 человека погибли и 23 травмированы.

Источник: глава ОП Андрей Ермак в Telegram, Нацполиция, председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, Херсонская областная прокуратура

Дословно: "Армия РФ атаковала лодку с гражданскими, которые эвакуировались с левого берега на Херсонщине.

Они открыли огонь в спины гражданским. Шесть человек получили ранения.

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Они добрались до Херсона и были госпитализированы в медучреждение. Врачи борются за жизнь раненых".

Обновлено: Позже председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин сообщил, что из-за обстрела лодки, на которой эвакуировались люди с левого берега, трое мирных людей погибли, еще десять получили ранения, среди них двое правоохранителей.

"74-летний мужчина, когда враг открыл огонь, собственным телом прикрыл женщину. Россияне расстреляли его в спину. От полученных ранений он погиб, врачи не успели ему помочь", - сообщил глава ОГА.

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В Нацполиции сообщили, что с левого берега Херсонщины удалось эвакуировать 21 человека.

"21 человек едва выбрался из смертельной водяной ловушки на оккупированном левобережье. Практически все - пожилые люди, маломобильные. Это был большой риск, но мы не могли оставить людей на произвол судьбы. В результате - коварный обстрел в спину. Трое погибших гражданских. Десять человек травмированы", - говорится в сообщении.

Херсонская областная прокуратура сообщила, что 11 июня российские военные обстреляли гражданское население во время проведения эвакуационных мероприятий из подтопленных населенных пунктов временно оккупированной левобережной части Херсонщины. В результате этого три человека погибли и по меньшей мере 23 человека травмированы. Данные уточняются.

Темы: Херсонская областьэвакуацияоккупациявойна
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