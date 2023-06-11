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Україна повернула 95 полонених: з Маріуполя, з-під Бахмута, острова Зміїний

Катерина ТищенкоНеділя, 11 червня 2023, 18:59
Україна повернула 95 полонених: з Маріуполя, з-під Бахмута, острова Зміїний
звільнені полонені, фото з Telegram Єрмака

В результаті чергового обміну полоненими Україна повернула додому 95 осіб, серед яких воїни ЗСУ, Нацгвардії і прикордонники.

Джерело: голова ОП Андрій Єрмак у Telegram, Міноборони Росії

 
звільнені полонені, фото з Telegram Єрмака

Дослівно Єрмак: "Обмін полоненими. Повертаємо додому 95 наших людей. У списку воїни ЗСУ, Нацгвардії, а також прикордонники.

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Серед них 93 рядових та сержантів і двоє офіцерів.

До своїх родин їдуть, зокрема, полонені з Маріуполя, ЧАЕС, острову Зміїний, з-під Бахмута, а також захисники "Азовсталі".

Також вдалося повернути учасників спецоперації, які летіли на гелікоптері в оточений Маріуполь, на "Азовсталь"".

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Деталі: Єрмак додав, що багато з них перебували в полоні пораненими.

Водночас Міноборони Росії повідомило, що в РФ повернуто 94 полонених російських військовослужбовців.

Теми: обмінполонені
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