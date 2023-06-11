Украина вернула 95 пленных: из Мариуполя, из-под Бахмута, острова Змеиный

В результате очередного обмена пленными Украина вернула домой 95 человек, среди которых воины ВСУ, Нацгвардии и пограничники.

Источник: глава ОП Андрей Ермак в Telegram, Минобороны России

освобожденные пленные, фото из Telegram Ермака

Дословно Ермак: "Обмен пленными. Возвращаем домой 95 наших людей. В списке воины ВСУ, Нацгвардии, а также пограничники.

Среди них 93 рядовых и сержантов и двое офицеров.

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К своим семьям едут, в частности, пленные из Мариуполя, ЧАЭС, острова Змеиный, из-под Бахмута, а также защитники "Азовстали".

Также удалось вернуть участников спецоперации, которые летели на вертолете в окруженный Мариуполь, на "Азовсталь"".

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Детали: Ермак добавил, что многие из них находились в плену ранеными.

В то же время, Минобороны России сообщило, что в РФ возвращены 94 пленных российских военнослужащих.