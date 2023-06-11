У Росії заборонили використання великих партій боєприпасів через самодетонацію – Генштаб ЗСУ

За даними Генштабу ЗСУ, у Росії заборонені до використання великі партії 122 та 152 мм артилерійських боєприпасів 2023 року виробництва через їх самодетонацію.

Джерело: зведення Генштабу

Дослівно: "Оборонній промисловості РФ даються взнаки міжнародні санкції. За наявною інформацією, великі партії 122 та 152 мм артилерійських боєприпасів 2023 року виробництва заборонені до використання через їх самодетонацію. До того ж, відзначається погіршення рівня забезпечення підрозділів окупантів озброєнням та військовою технікою".

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Деталі: Генштаб також повідомляє, що останнім часом серед мобілізованого особового складу противника відзначаються пригнічений настрій через нерозуміння завдань та цілей так званої "спеціальної воєнної операції", як у Росії називають війну проти України. Також на моральний стан російських окупантів впливає невизначеність термінів залучення до бойових дій та перебування у складі збройних сил.

Повідомляється також, що через безуспішні штурмові дії та спроби покращити своє тактичне положення на Бахмутському напрямку багато особового складу втратили підрозділи повітряно-десантних військ окупантів.