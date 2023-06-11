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В России запретили использование крупных партий боеприпасов из-за самодетонации – Генштаб

Катерина ТищенкоВоскресенье, 11 июня 2023, 19:30
В России запретили использование крупных партий боеприпасов из-за самодетонации – Генштаб
российские военные, фото Getty Images

По данным Генштаба ВСУ, в России запрещены к использованию крупные партии 122 и 152 мм артиллерийских боеприпасов 2023 года производства из-за их самодетонации.

Источник: сводка Генштаба

Дословно: "Оборонной промышленности РФ дают о себе знать международные санкции. По имеющейся информации, крупные партии 122 и 152 мм артиллерийских боеприпасов 2023 года производства запрещены к использованию из-за их самодетонации. К тому же, отмечается ухудшение уровня обеспечения подразделений оккупантов вооружением и военной техникой".

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Детали: Генштаб также сообщает, что в последнее время среди мобилизованного личного состава противника отмечаются подавленное настроение из-за непонимания задач и целей так называемой "специальной военной операции", как в России называют войну против Украины. Также на моральное состояние российских оккупантов влияет неопределенность сроков привлечения к боевым действиям и пребывания в составе вооруженных сил.

Сообщается также, что из-за безуспешных штурмовых действий и попытки улучшить свое тактическое положение на Бахмутском направлении много личного состава потеряли подразделения воздушно-десантных войск оккупантов.

Темы: РосcиявойнаГенштаб
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