У Криму зупиняли рух поїздів, імовірно через вибух

В окупованому Криму у зв'язку з пошкодженням залізничного полотна зупиняли рух поїздів.

Джерело: глава окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов, телеграм-канал Baza

Дослівно Аксьонов: "У Кіровському районі Криму у зв'язку з пошкодженням залізничного полотна призупинено рух поїздів. Орієнтовний час усунення проблем – від 3 до 4 годин. На місці працюють усі профільні служби. Для пасажирів буде організовано трансфер автобусами. Постраждалих немає".

Деталі: Пізніше Аксьонов повідомив, що рух на залізничній ділянці в Кіровському районі Криму відновлено.

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Телеграм-канал Baza повідомляє, що вибух у Криму стався просто перед залізничним складом.

"Машиніст локомотива, побачивши підрив полотна, встиг застосувати екстрене гальмування. Від вибухової хвилі в кабіні посипалося скло, сам машиніст не постраждав", - пише канал.

Про вибух на залізниці в Криму повідомляли ще низка російських телеграм-каналів.