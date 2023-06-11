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В Крыму останавливали движение поездов, вероятно из-за взрыва

Катерина ТищенкоВоскресенье, 11 июня 2023, 20:15
В Крыму останавливали движение поездов, вероятно из-за взрыва
иллюстративное фото Pixabay

В оккупированном Крыму в связи с повреждением железнодорожного полотна останавливали движение поездов.

Источник: глава оккупационной власти Крыма Сергей Аксёнов, телеграм-канал Baza

Дословно Аксенов: "В Кировском районе Крыма в связи с повреждением железнодорожного полотна приостановлено движение поездов. Ориентировочное время устранения проблем – от 3 до 4 часов. На месте работают все профильные службы. Для пассажиров будет организован трансфер автобусами. Пострадавших нет".

Детали: Позже Аксенов сообщил, что движение на железнодорожном участке в Кировском районе Крыма восстановлено.

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Телеграм-канал Baza сообщает, что взрыв в Крыму произошёл прямо перед ж/д составом.

"Машинист локомотива, увидев подрыв полотна, успел применить экстренное торможение. От взрывной волны в кабине посыпались стёкла, сам машинист не пострадал", - пишет канал.

О взрыве на железной дороге в Крыму сообщали еще ряд российских телеграм-каналов.

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Темы: Крымжелезная дорогавзрыв
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