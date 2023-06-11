На Авдіївському напрямку Сили оборони посунули лінію фронту, захопивши позицію росіян
Неділя, 11 червня 2023, 20:54
Військові 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка посунули лінію фронту, захопивши ворожу позицію на Авдіївському напрямку.
Джерело: служба зв'язків з громадськістю 59 ОМПБр імені Якова Гандзюка
Дослівно: "Звільнили Херсон – звільнимо й Донецьк. Днями воїни 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка посунули лінію фронту, захопивши ворожу позицію на Авдіївському напрямку. Сміливість наших хлопців просто зашкалює!".
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Деталі: Військові опублікували відео, на якому показано бій з росіянами й захоплення ворожої позиції.
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