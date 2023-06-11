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На Авдіївському напрямку Сили оборони посунули лінію фронту, захопивши позицію росіян

Катерина ТищенкоНеділя, 11 червня 2023, 20:54
На Авдіївському напрямку Сили оборони посунули лінію фронту, захопивши позицію росіян
захоплення позиції росіян на Авдіївському напрямку, скріншот відео

Військові 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка посунули лінію фронту, захопивши ворожу позицію на Авдіївському напрямку.

Джерело: служба зв'язків з громадськістю 59 ОМПБр імені Якова Гандзюка

Дослівно: "Звільнили Херсон – звільнимо й Донецьк. Днями воїни 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка посунули лінію фронту, захопивши ворожу позицію на Авдіївському напрямку. Сміливість наших хлопців просто зашкалює!".

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Деталі: Військові опублікували відео, на якому показано бій з росіянами й захоплення ворожої позиції.

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Теми: Донецька областьдеокупаціяконтрнаступЗбройні сили
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