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На Авдеевском направлении Силы обороны подвинули линию фронта, захватив позицию россиян

Катерина ТищенкоВоскресенье, 11 июня 2023, 20:54
На Авдеевском направлении Силы обороны подвинули линию фронта, захватив позицию россиян
захват позиции россиян на Авдеевском направлении, скриншот видео

Военные 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка подвинули линию фронта, захватив вражескую позицию на Авдеевском направлении.

Источник: служба связей с общественностью 59 ОМПБр имени Якова Гандзюка

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Дословно: "Освободили Херсон – освободим и Донецк. На днях воины 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка подвинули линию фронта, захватив вражескую позицию на Авдеевском направлении. Смелость наших ребят просто зашкаливает!".

Детали: Военные опубликовали видео, на котором показан бой с россиянами и захват вражеской позиции.

Темы: Донецкая областьдеоккупацияконтрнаступлениеВооруженные силы
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