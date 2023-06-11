На Авдеевском направлении Силы обороны подвинули линию фронта, захватив позицию россиян
Воскресенье, 11 июня 2023, 20:54
Военные 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка подвинули линию фронта, захватив вражескую позицию на Авдеевском направлении.
Источник: служба связей с общественностью 59 ОМПБр имени Якова Гандзюка
Дословно: "Освободили Херсон – освободим и Донецк. На днях воины 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка подвинули линию фронта, захватив вражескую позицию на Авдеевском направлении. Смелость наших ребят просто зашкаливает!".
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Детали: Военные опубликовали видео, на котором показан бой с россиянами и захват вражеской позиции.
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