На Авдеевском направлении Силы обороны подвинули линию фронта, захватив позицию россиян

Военные 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка подвинули линию фронта, захватив вражескую позицию на Авдеевском направлении.

Источник: служба связей с общественностью 59 ОМПБр имени Якова Гандзюка

Дословно: "Освободили Херсон – освободим и Донецк. На днях воины 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка подвинули линию фронта, захватив вражескую позицию на Авдеевском направлении. Смелость наших ребят просто зашкаливает!".

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Детали: Военные опубликовали видео, на котором показан бой с россиянами и захват вражеской позиции.