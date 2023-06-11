У Херсоні під час розбору завалів виявили тіло людини

У Херсоні під час розбору завалів пошкодженого внаслідок обстрілів будинку виявили тіло людини.

Джерело: начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко у Telegram

Дослівно: "За дорученням військової адміністрації силами ДСНС проведено розбір конструкції будинку на Вазова, 5, пошкодженого внаслідок обстрілів росіян.

На жаль, на місці виявлено тіло людини! Наразі роботи з розбору та пошуку завершені".

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Деталі: Мрочко також повідомив, що у неділю працівники відділу екології Херсонської міської ради спільно із ДСНС виявили нафтову пляму на території мікрорайону Корабел.

Дослівно: "За результатами виїзду зафіксовано нафтову пляму по Острівському шосе в районі заправки "Mango" по вул.Острівська (біля заводу Куйбишево), біля заправки БРСМ та на розі вулиць Острівська та Патона біля будівлі готелю "Бригантина". В подальшому буде проведено ряд необхідних заходів щодо усунення забруднення довкілля"