В Херсоне во время разбора завалов обнаружили тело человека

В Херсоне во время разбора завалов поврежденного в результате обстрелов дома обнаружили тело человека.

Источник: начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко в Telegram

Дословно: "По поручению военной администрации силами ГСЧС проведен разбор конструкции дома на Вазова, 5, поврежденного в результате обстрелов россиян.

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К сожалению, на месте обнаружено тело человека! Сейчас работы по разбору и поиску завершены".

Детали: Мрочко также сообщил, что в воскресенье работники отдела экологии Херсонского городского совета совместно с ГСЧС обнаружили нефтяное пятно на территории микрорайона Корабел.

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Дословно: "По результатам выезда зафиксировано нефтяное пятно по Островскому шоссе в районе заправки "Mango" по ул.Островская (возле завода Куйбышево), возле заправки БРСМ и на углу улиц Островская и Патона возле здания гостиницы "Бригантина". В дальнейшем будет проведен ряд необходимых мероприятий по устранению загрязнения окружающей среды".