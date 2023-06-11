Зеленський поговорив із Дудою: Розуміємо важливість кроків НАТО щодо гарантій для України
Неділя, 11 червня 2023, 23:21
Президент Володимир Зеленський за результатами розмови з президентом Польщі Анджеєм Дудою заявив, що співрозмовники розуміють важливість сильних кроків НАТО щодо гарантій безпеки для України.
Джерело: Зеленський у Telegram
Дослівно: "Завершили пізню і, як завжди, продуктивну розмову з Анджеєм Дудою.
Обговорили наші очікування від саміту НАТО у Вільнюсі. Ми розуміємо важливість сильних кроків Альянсу щодо гарантій безпеки для України".
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Деталі: Зеленський зазначив, що президенти обговорили подальші першочергові потреби України для фронту. Він подякував Дуді за потужну оборонну підтримку з боку Польщі, а також "за міцну та непохитну позицію".
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