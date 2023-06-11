Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський поговорив із Дудою: Розуміємо важливість кроків НАТО щодо гарантій для України

Катерина ТищенкоНеділя, 11 червня 2023, 23:21
Зеленський поговорив із Дудою: Розуміємо важливість кроків НАТО щодо гарантій для України
Зеленський і Дуда, ілюстративне фото ОП

Президент Володимир Зеленський за результатами розмови з президентом Польщі Анджеєм Дудою заявив, що співрозмовники розуміють важливість сильних кроків НАТО щодо гарантій безпеки для України.

Джерело: Зеленський у Telegram

Дослівно: "Завершили пізню і, як завжди, продуктивну розмову з Анджеєм Дудою.

Обговорили наші очікування від саміту НАТО у Вільнюсі. Ми розуміємо важливість сильних кроків Альянсу щодо гарантій безпеки для України".

Реклама:

Деталі: Зеленський зазначив, що президенти обговорили подальші першочергові потреби України для фронту. Він подякував Дуді за потужну оборонну підтримку з боку Польщі, а також "за міцну та непохитну позицію".

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ЗеленськийДудаНАТО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський підписав закон, який дозволяє націоналізувати банк Фрідмана

Німеччина надасть Україні ще 64 керовані ракети для Patriot

Повітряні сили попередили про загрозу балістики для трьох регіонів. У Києві – вибухи

Суд арештував президента УАФ Павелка

відеоПрезидент ПАР прибув в Україну, щоб запропонувати мир за відмову від арешту Путіна

відеоСпецоперація на Херсонщині: бійці ССО врятували окупантів, які тонули після підриву ГЕС

Усі новини...
Зеленський
МКС почав розслідувати підрив Каховської ГЕС, представники відвідали Херсонщину – Зеленський
Зеленський розповів, звідки евакуювали людей, яких обстріляли росіяни на Херсонщині
Зеленський ввів санкції проти майже 200 росіян: серед них судді КС РФ
Останні новини
12:28
За два місяці для оформлення субсидії достатньо буде подати лише заяву - Мінсоцполітики
12:26
Ракетний удар 16 червня: ППО збила 6 "Кинджалів" та 6 "Калібрів"
12:20
Росіяни можуть запустити крилаті ракети з Новоросійська
12:17
Президент ПАР та інші африканські лідери відвідали Бучу
12:15
У Росії помітили, що образ загарбників із початку війни змінився
12:15
Кулеба про російську атаку: Це "привіт" від Путіна африканській делегації
12:09
Шевченківську премію 2023 вручать без додаткової номінації, що спричинила скандал
12:00
Зеленський підписав закон, який дозволяє націоналізувати банк Фрідмана
11:58
"Допоміг ланцюжок із рук херсонців": як в Одесі виловили древню амфору після підриву ГЕС
11:52
Німеччина надасть Україні ще 64 керовані ракети для Patriot
Усі новини...
Реклама: