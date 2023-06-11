Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский поговорил с Дудой: Понимаем важность шагов НАТО по гарантиям для Украины

Катерина ТищенкоВоскресенье, 11 июня 2023, 23:21
Зеленский поговорил с Дудой: Понимаем важность шагов НАТО по гарантиям для Украины
Зеленский и Дуда, иллюстративное фото ОП

Президент Владимир Зеленский по результатам разговора с президентом Польши Анджеем Дудой заявил, что собеседники понимают важность сильных шагов НАТО в отношении гарантий безопасности для Украины.

Источник: Зеленский в Telegram

Дословно: "Завершили поздний и, как всегда, продуктивный разговор с Анджеем Дудой.

Реклама:

Обсудили наши ожидания от саммита НАТО в Вильнюсе. Мы понимаем важность сильных шагов Альянса по гарантиям безопасности для Украины".

Детали: Зеленский отметил, что президенты обсудили дальнейшие первоочередные потребности Украины для фронта. Он поблагодарил Дуду за мощную оборонную поддержку со стороны Польши, а также "за крепкую и непоколебимую позицию".

Темы: ЗеленскийДудаНАТО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

СБУ объявила подозрение алкогольному магнату Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Зеленский
Зеленский: Каждый чиновник должен чувствовать, какая Украина за ним стоит
Сенатор США после слов Зеленского призвал помочь Украине провести выборы
Зеленский: "Оборонка" будет давать больший результат, увеличиваем производство
Последние новости
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
22:12
ОбновленоНа юге Украины зафиксировали российские "Шахеды"
22:08
Украина инициирует созыв Совбеза ООН из-за последнего массированного обстрела РФ
22:05
СБУ объявила подозрение алкогольному магнату Черняку, его имущество могут арестовать
21:47
МИД Польши требует в России объяснений из-за нарушившей воздушное пространство ракеты
21:25
Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах
21:01
Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России
20:45
В Польше возле границы с Украиной не нашли признаков падения российской ракеты
20:43
Зеленский: Важно, чтобы мир отреагировал на очередное проявление террора
Все новости...
Реклама: