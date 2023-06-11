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Зеленский поговорил с Дудой: Понимаем важность шагов НАТО по гарантиям для Украины

Катерина ТищенкоВоскресенье, 11 июня 2023, 23:21
Зеленский поговорил с Дудой: Понимаем важность шагов НАТО по гарантиям для Украины
Зеленский и Дуда, иллюстративное фото ОП

Президент Владимир Зеленский по результатам разговора с президентом Польши Анджеем Дудой заявил, что собеседники понимают важность сильных шагов НАТО в отношении гарантий безопасности для Украины.

Источник: Зеленский в Telegram

Дословно: "Завершили поздний и, как всегда, продуктивный разговор с Анджеем Дудой.

Обсудили наши ожидания от саммита НАТО в Вильнюсе. Мы понимаем важность сильных шагов Альянса по гарантиям безопасности для Украины".

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Детали: Зеленский отметил, что президенты обсудили дальнейшие первоочередные потребности Украины для фронта. Он поблагодарил Дуду за мощную оборонную поддержку со стороны Польши, а также "за крепкую и непоколебимую позицию".

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Темы: ЗеленскийДудаНАТО
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