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Обстріли Сумщини: за добу – 30 "прильотів", є руйнування

Понеділок, 12 червня 2023, 00:15
Обстріли Сумщини: за добу – 30 прильотів, є руйнування
Руйнування на Сумщині. Ілюстративне фото ОВА

Протягом 11 червня російські окупанти здійснили 5 обстрілів прикордонних громад Сумської області, зафіксовано 30 вибухів, пошкоджень зазнали 2 багатоповерхівки та 4 приватних будинки.

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація у Facebook

Деталі: По Великописарівській громаді ворог бив з міномету (8 вибухів) та ствольної артилерії (6 вибухів).

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У Новослобідській громаді був обстріл зі ствольної артилерії (9 вибухів) та мінометів (2 вибухи).

У Білопільській громаді росіяни здійснили обстріл зі ствольної артилерії (5 вибухів) по місту Білопілля. Зазнали пошкоджень 4 приватних домоволодіння, 2 багатоповерхівки, ЛЕП, 6 приватних гаражів.

Теми: обстрілСумська область
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