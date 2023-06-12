Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Обстрелы Сумщины: за сутки – 30 "прилетов", есть разрушения

Понедельник, 12 июня 2023, 00:15
Обстрелы Сумщины: за сутки – 30 прилетов, есть разрушения
Разрушения на Сумщине. Иллюстративное фото ОВА

В течение 11 июня российские оккупанты совершили 5 обстрелов приграничных громад Сумской области, зафиксировано 30 взрывов, повреждения получили 2 многоэтажки и 4 частных дома.

Источник: Сумская областная военная администрация в Facebook

Детали: По Великописаревской громаде враг бил из миномета (8 взрывов) и ствольной артиллерии (6 взрывов).

В Новослободской громаде был обстрел из ствольной артиллерии (9 взрывов) и минометов (2 взрыва).

Реклама:

В Белопольской громаде россияне совершили обстрел из ствольной артиллерии (5 взрывов) по городу Белополье. Получили повреждения 4 частных домовладения, 2 многоэтажки, ЛЭП, 6 частных гаражей.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: обстрелСумская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Подрыв Каховской ГЭС: государство выплатит пострадавшим от наводнения по 5 тысяч

Коррупция в судах, готовность укрытий: Зеленский созовет СНБО

дополненоРакетный удар 16 июня: ПВО сбила 6 "Кинжалов" и 6 "Калибров"

Зеленский подписал закон, позволяющий национализировать банк Фридмана

Германия предоставит Украине еще 64 управляемые ракеты для Patriot

Суд арестовал президента УАФ Павелко

Все новости...
обстрел
Россияне ранили 13 человек в Донецкой и Херсонской областях
Россияне за сутки 23 раза обстреляли Сумскую область: есть разрушения
Россияне 12 раз массированно обстреляли центр Авдеевки
Последние новости
13:59
Пропагандист-"эксперт" с каналов Медведчука приговорен к 10 годам тюрьмы
13:45
Убытки от гибели диких животных из-за подрыва Каховской ГЭС могут достигать 883 млн гривен – Минсреды
13:41
Литовские военные сообщили о выявленных фейках на тему войны в Украине
13:39
Подрыв Каховской ГЭС: государство выплатит пострадавшим от наводнения по 5 тысяч
13:37
Коррупция в судах, готовность укрытий: Зеленский созовет СНБО
13:27
Российская ракета в Польше: Министр обороны не сообщил следователям о возможном преступлении
13:22
Делегация из Африки воспользовалась бомбоубежищем во время атаки России – Reuters
13:18
"Русский военный корабль, иди..." - признана лучшей маркой мира в 2022 году
12:55
дополнено от 11:41 В Киеве раздавались взрывы, это работала ПВО − Кличко
12:48
Президент Болгарии уволил генпрокурора из-за провалов в борьбе с коррупцией
Все новости...
Реклама: