Обстрелы Сумщины: за сутки – 30 "прилетов", есть разрушения

В течение 11 июня российские оккупанты совершили 5 обстрелов приграничных громад Сумской области, зафиксировано 30 взрывов, повреждения получили 2 многоэтажки и 4 частных дома.

Источник: Сумская областная военная администрация в Facebook

Детали: По Великописаревской громаде враг бил из миномета (8 взрывов) и ствольной артиллерии (6 взрывов).

В Новослободской громаде был обстрел из ствольной артиллерии (9 взрывов) и минометов (2 взрыва).

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В Белопольской громаде россияне совершили обстрел из ствольной артиллерии (5 взрывов) по городу Белополье. Получили повреждения 4 частных домовладения, 2 многоэтажки, ЛЭП, 6 частных гаражей.