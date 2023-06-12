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Обстрелы Сумщины: за сутки – 30 "прилетов", есть разрушения

Понедельник, 12 июня 2023, 00:15
Обстрелы Сумщины: за сутки – 30 прилетов, есть разрушения
Разрушения на Сумщине. Иллюстративное фото ОВА

В течение 11 июня российские оккупанты совершили 5 обстрелов приграничных громад Сумской области, зафиксировано 30 взрывов, повреждения получили 2 многоэтажки и 4 частных дома.

Источник: Сумская областная военная администрация в Facebook

Детали: По Великописаревской громаде враг бил из миномета (8 взрывов) и ствольной артиллерии (6 взрывов).

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В Новослободской громаде был обстрел из ствольной артиллерии (9 взрывов) и минометов (2 взрыва).

В Белопольской громаде россияне совершили обстрел из ствольной артиллерии (5 взрывов) по городу Белополье. Получили повреждения 4 частных домовладения, 2 многоэтажки, ЛЭП, 6 частных гаражей.

Темы: обстрелСумская область
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