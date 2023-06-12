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Окупанти заявили про вибухи у Токмаку і Мелітополі

"Українська правда"Понеділок, 12 червня 2023, 00:46
Окупанти заявили про вибухи у Токмаку і Мелітополі
ВЇЗД У МІСТО. ФОТО "РИА-МЕЛИТОПОЛЬ"

Колаборант російських загарбників у Запорізькій області Володимир Рогов повідомив про вибухи у тимчасово окупованих містах Токмак і Мелітополь.

Джерело: Рогов у Telegram

Деталі: За словами колаборанта, у Токмаку вибухи прозвучали близько 22:30 11 червня, а в Мелітополі – о 00:02 12 червня.

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Рогов стверджує, що Токмак обстрілювали з реактивних систем залпового вогню.

У Мелітополі, згідно з попередніми даними, спрацювали сили ППО, запевняє колаборант.

Теми: Запорізька областьМелітопольвибух
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