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Оккупанты заявили о взрывах в Токмаке и Мелитополе

"Украинская правда"Понедельник, 12 июня 2023, 00:46
Оккупанты заявили о взрывах в Токмаке и Мелитополе
ВЪЕЗД В ГОРОД. ФОТО "РИА-МЕЛИТОПОЛЬ"

Коллаборант российских захватчиков в Запорожской области Владимир Рогов сообщил о взрывах во временно оккупированных городах Токмак и Мелитополь.

Источник: Рогов в Telegram

Детали: По словам коллаборанта, в Токмаке взрывы прозвучали около 22:30 11 июня, а в Мелитополе – в 00:02 12 июня.

Рогов утверждает, что Токмак обстреливали из реактивных систем залпового огня.

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В Мелитополе, согласно предварительным данным, сработали силы ПВО, уверяет коллаборант.

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Темы: Запорожская областьМелитопольвзрыв
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