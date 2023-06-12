Оккупанты заявили о взрывах в Токмаке и Мелитополе
Понедельник, 12 июня 2023, 00:46
Коллаборант российских захватчиков в Запорожской области Владимир Рогов сообщил о взрывах во временно оккупированных городах Токмак и Мелитополь.
Источник: Рогов в Telegram
Детали: По словам коллаборанта, в Токмаке взрывы прозвучали около 22:30 11 июня, а в Мелитополе – в 00:02 12 июня.
Рогов утверждает, что Токмак обстреливали из реактивных систем залпового огня.
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В Мелитополе, согласно предварительным данным, сработали силы ПВО, уверяет коллаборант.
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