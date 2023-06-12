Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Трамп може врятувати себе від в'язниці, якщо виграє вибори – ЗМІ

"Українська правда"Понеділок, 12 червня 2023, 04:55
Трамп може врятувати себе від в'язниці, якщо виграє вибори – ЗМІ
ДОНАЛЬД ТРАМП, ФОТО GETTY IMAGES

Колишній президент США Дональд Трамп може опинитися у в'язниці, однак він може помилувати себе, якщо знову виграє президентські вибори.

Джерело: колишній федеральний прокурор США Анкуш Хардорі у колонці для Politico

Деталі: Санкція у справі про неналежне поводження Трампа з таємними документами передбачає 20 років ув'язнення. Втім, якщо Трампа переоберуть президентом, він зможе помилувати себе незалежно від того, наскільки далеко зайде судове розслідування, пише автор статті. 

Реклама:

Експрезидент США також може доручити своєму генеральному прокурору припинити всі кримінальні справи, що знаходяться на розгляді, та закрити всі розслідування, в яких можуть бути замішані він або його соратники. Цього можна досягти, навіть якщо у Трампа не буде затвердженого Сенатом генерального прокурора, оскільки він може звільнити будь-якого виконуючого обов'язки генерального прокурора, поки не знайде того, хто робитиме те, що він захоче, продовжує Хардорі.

Саме тому, вважає автор публікації, федеральні прокурори, які оприлюднили обвинувальний висновок щодо неналежного поводження Трампа з таємними документами, вирішили подати в ньому значно більше деталей, ніж це необхідно з юридичної точки зору, щоби надіслати американській громадськості меседж про серйозність дій, які вчинив Трамп.

На думку колишнього федерального прокурора США, обвинувальний висновок містить довгий перелік звинувачень, які, схоже, покликані продемонструвати, наскільки безвідповідально Трамп поводився з документами, тримаючи їх у туалеті, та як намагався перешкоджати федеральним слідчим.

ВІДЕО ДНЯ

"Найкращий і найпростіший захист Трампа – продовжувати брати участь у виборах та перемогти. Навіть призначення дати суду – відносно проста справа у звичайній кримінальній справі – буде ускладнене політичним календарем доти, доки Трамп залишається у виборчих перегонах", – додає Хардорі.

Теми: СШАТрампвибори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

Усі новини...
США
У G7 немає спільного підходу щодо "гарантій безпеки" для України – WSJ
Байден планує візит у В'єтнам – Білий дім
Конкурент Трампа обіцяє віддати РФ частину України та блокувати вступ Києва до НАТО
Останні новини
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
01:04
На сході країни оголошена ракетна небезпека
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
23:00
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
Усі новини...
Реклама: