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Трамп может спасти себя от тюрьмы, если выиграет выборы – СМИ

"Украинская правда"Понедельник, 12 июня 2023, 04:55
Трамп может спасти себя от тюрьмы, если выиграет выборы – СМИ
ДОНАЛЬД ТРАМП, ФОТО GETTY IMAGES

Бывший президент США Дональд Трамп может оказаться в тюрьме, однако он может помиловать себя, если снова выиграет президентские выборы.

Источник: бывший федеральный прокурор США Анкуш Хардори в колонке для Politico

Детали: Санкция по делу о ненадлежащем обращении Трампа с секретными документами предусматривает 20 лет заключения. Впрочем, если Трампа переизберут президентом, он сможет помиловать себя независимо от того, насколько далеко зайдет судебное расследование, пишет автор статьи.

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Экс-президент США также может поручить своему генеральному прокурору прекратить все уголовные дела, находящиеся на рассмотрении, и закрыть все расследования, в которых могут быть замешаны он или его соратники. Этого можно достичь, даже если у Трампа не будет утвержденного Сенатом генерального прокурора, поскольку он может уволить любого исполняющего обязанности генерального прокурора, пока не найдет того, кто будет делать то, что он захочет, продолжает Хардори.

Именно поэтому, считает автор публикации, федеральные прокуроры, которые обнародовали обвинительное заключение о ненадлежащем обращении Трампа с секретными документами, решили подать в нем значительно больше деталей, чем это необходимо с юридической точки зрения, чтобы послать американской общественности месседж о серьезности действий, которые совершил Трамп.

По мнению бывшего федерального прокурора США, обвинительное заключение содержит длинный перечень обвинений, которые, похоже, призваны продемонстрировать, насколько безответственно Трамп обращался с документами, держа их в туалете, и как пытался препятствовать федеральным следователям.

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"Лучшая и самая простая защита Трампа – продолжать участвовать в выборах и победить. Даже назначение даты суда – относительно простое дело в обычном уголовном деле – будет затруднено политическим календарем до тех пор, пока Трамп остается в выборной гонке", – добавляет Хардори.

Темы: СШАТрампвиборы
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