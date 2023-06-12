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Трамп может спасти себя от тюрьмы, если выиграет выборы – СМИ

"Украинская правда"Понедельник, 12 июня 2023, 04:55
Трамп может спасти себя от тюрьмы, если выиграет выборы – СМИ
ДОНАЛЬД ТРАМП, ФОТО GETTY IMAGES

Бывший президент США Дональд Трамп может оказаться в тюрьме, однако он может помиловать себя, если снова выиграет президентские выборы.

Источник: бывший федеральный прокурор США Анкуш Хардори в колонке для Politico

Детали: Санкция по делу о ненадлежащем обращении Трампа с секретными документами предусматривает 20 лет заключения. Впрочем, если Трампа переизберут президентом, он сможет помиловать себя независимо от того, насколько далеко зайдет судебное расследование, пишет автор статьи.

Экс-президент США также может поручить своему генеральному прокурору прекратить все уголовные дела, находящиеся на рассмотрении, и закрыть все расследования, в которых могут быть замешаны он или его соратники. Этого можно достичь, даже если у Трампа не будет утвержденного Сенатом генерального прокурора, поскольку он может уволить любого исполняющего обязанности генерального прокурора, пока не найдет того, кто будет делать то, что он захочет, продолжает Хардори.

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Именно поэтому, считает автор публикации, федеральные прокуроры, которые обнародовали обвинительное заключение о ненадлежащем обращении Трампа с секретными документами, решили подать в нем значительно больше деталей, чем это необходимо с юридической точки зрения, чтобы послать американской общественности месседж о серьезности действий, которые совершил Трамп.

По мнению бывшего федерального прокурора США, обвинительное заключение содержит длинный перечень обвинений, которые, похоже, призваны продемонстрировать, насколько безответственно Трамп обращался с документами, держа их в туалете, и как пытался препятствовать федеральным следователям.

"Лучшая и самая простая защита Трампа – продолжать участвовать в выборах и победить. Даже назначение даты суда – относительно простое дело в обычном уголовном деле – будет затруднено политическим календарем до тех пор, пока Трамп остается в выборной гонке", – добавляет Хардори.

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Темы: СШАТрампвиборы
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