За добу відбулося 25 бойових зіткнень з ворогом – зведення

Протягом 11 червня між Силами оборони України і російськими окупантами відбулося 25 бойових зіткнень.

Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook

Дослівно: "Минулої доби ворог завдав 1 ракетного та 36 авіаційних ударів, здійснив 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається високою.

Реклама:

Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом минулої доби відбулось 25 бойових зіткнень".

Деталі: На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів по населених пунктах Білопілля Сумської області та Колонтаїв – Харківської. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Середина-Буда, Фотовиж, Білопілля, Олександрівка Сумської області, а також Івашки, Ветеринарне, Стрілеча, Тернова, Стариця, Гатище, Вовчанськ, Кругле, Бударки, Бузове, Чугунівка та Амбарне на Харківщині.

ВІДЕО ДНЯ

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаудару в районі Берестового. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Кам’янка, Фиголівка, Дворічна, Западне, Кислівка, Табаївка і Берестове Харківської області та Новоселівське на Луганщині.

На Лиманському напрямку протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки. Завдав авіаційних ударів по населених пунктах Невське Луганської, а також Іванівка, Торське та Серебрянка Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Новоселівське і Білогорівка на Луганщині та Ямполівка, Торське, Верхньокам’янське і Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник здійснив спробу покращити тактичне положення, вів наступальні дії у напрямках Іванівськогт та Білої Гори, успіху не мав. Завдав авіаційних ударів в районі Торецька. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів Роздолівка, Васюківка, Оріхово-Василівка, Іванівське, Біла Гора, Дружба, Торецьк, Залізне та Північне Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог проводив наступальні дії у напрямку Авдіївки, успіху не мав. Завдав авіаційних ударів біля Авдіївки та Невельського. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Орлівка, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Карлівка і Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі ворожі атаки в районі міста Мар’їнка. В той же час, ворог з артилерії обстріляв Красногорівку, Гостре, Георгіївку, Мар’їнку, Побєду та Новомихайлівку Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаударів в районах Золотої Ниви, Благодатного, Великої Новосілки та Нескучного Донецької області. Обстріляв Водяне та Вугледар.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Завдав авіаційних ударів в районах Новоберислава та Козацького Херсонської області. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Времівка, Новосілка, Зелене Поле, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Білогір’я, Малі Щербаки, Степове, Кам'янське Запорізької області; Херсон, а також Очаків на Миколаївщині.

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління, 2 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях та радіолокаційну станцію ворога.