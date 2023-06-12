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За сутки произошло 25 боевых столкновений с врагом – сводка

"Украинская правда"Понедельник, 12 июня 2023, 06:25
За сутки произошло 25 боевых столкновений с врагом – сводка
ФОТО ГЕНШТАБА ВСУ

В течение 11 июня между Силами обороны Украины и российскими оккупантами произошло 25 боевых столкновений.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "За прошедшие сутки враг нанес 1 ракетный и 36 авиационных ударов, совершил 38 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

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Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины и в дальнейшем остается высокой.

Противник сосредоточивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. За прошедшие сутки состоялось 25 боевых столкновений".

Детали: На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

ВИДЕО ДНЯ

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары по населенным пунктам Белополье Сумской области и Колонтаев – Харьковской. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Середина-Буда, Фотовиж, Белополье, Александровка Сумской области, а также Ивашки, Ветеринарное, Стрелечье, Терновая, Старица, Гатище, Волчанск, Круглое, Бударки, Бузовое, Чугуновка и Амбарное на Харьковщине.

На Купянском направлении противник нанес авиаудар в районе Берестового. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Каменка, Фиголевка, Двуречная, Западное, Кисловка, Табаевка и Берестовое Харьковской области и Новоселовское на Луганщине.

На Лиманском направлении за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки. Нанес авиационные удары по населенным пунктам Невское Луганской, а также Ивановка, Торское и Серебрянка Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Новоселовское и Белогоровка на Луганщине и Ямполовка, Торское, Верхнекаменское и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник предпринял попытку улучшить тактическое положение, вел наступательные действия в направлениях Ивановского и Белой Горы, успеха не имел. Нанес авиационные удары в районе Торецка. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Раздоловка, Васюковка, Орехово-Васильевка, Ивановское, Белая Гора, Дружба, Торецк, Железное и Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг проводил наступательные действия в направлении Авдеевки, успеха не имел. Нанес авиационные удары возле Авдеевки и Невельского. Осуществил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Орловка, Авдеевка, Северное, Первомайское, Карловка и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отбили все вражеские атаки в районе города Марьинка. В то же время, враг из артиллерии обстрелял Красногоровку, Острое, Георгиевку, Марьинку, Победу и Новомихайловку Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиаудары в районах Золотой Нивы, Благодатного, Большой Новоселки и Нескучного Донецкой области. Обстрелял Водяное и Угледар.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. Нанес авиационные удары в районах Новоберислава и Казацкого Херсонской области. Осуществил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Времовка, Новоселка, Зеленое Поле, Новополь Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Белогорье, Малые Щербаки, Степное, Каменское Запорожской области; Херсон, а также Очаков Николаевской области.

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления, 2 артиллерийских подразделения на огневых позициях и радиолокационную станцию врага.

Темы: Вооруженные силыГенштабвойна
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