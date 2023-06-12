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На "Рамштайні" обговоримо деталі "літакової коаліції" і відкриття хабів для ремонту техніки – Резніков

"Українська правда"Понеділок, 12 червня 2023, 07:59
На Рамштайні обговоримо деталі літакової коаліції і відкриття хабів для ремонту техніки – Резніков
Олексій Резніков. Фото з Telegram МОУ

На наступному засіданні у форматі "Рамштайн", яке пройде 15 червня у Брюсселі, члени Контактної групи з питань оборони України обговорять підготовку українських пілотів та відкриття хабів для ремонту і оснащення техніки.

Джерело: міністр оборони України Олексій Резніков, якого цитує пресслужба МОУ у Telegram

Пряма мова: "В рамках засідання ми будемо обговорювати детальні речі "літакової коаліції". В даному випадку ми говоримо поки що про підготовку пілотів і не тільки пілотів, а й наших техніків та інженерів, які будуть займатися обслуговуванням літаків. Тому що це дуже складна система. Предметно питання обговорюватимуться з командами міністерств оборони Нідерландів, Данії, США та інших країн, які приєдналися до цієї коаліції".

До складу української делегації я включив представників наших Повітряних сил. Командувач ПС генерал-лейтенант Микола Олещук виділив своїх відповідальних офіцерів, які курують підготовкою пілотів та логістичними питаннями".

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Деталі: За словами Резнікова, на 13 засіданні "Рамштайну" також буде йти мова про "все, що стосується  ППО, снарядів, амуніції, артилерії". Крім того, важливим для України є питання про відкриття хабів для ремонту техніки.  

"Наші пріоритети не змінилися. Ця війна – це війна ресурсів. Ресурсів – значить не тільки зброї, а й спроможностей її ремонтувати, обслуговувати і все, що до цього дотичне. Тому важливими для нас питаннями є відкриття різного типу хабів з ремонту та оснащення техніки. Як на території України, разом з партнерами, так і у дружніх прикордонних країнах", – додав міністр.

Що цьому передувало:

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Теми: РамштайнРезніков
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