Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На "Рамштайне" обсудим детали "самолетной коалиции" и открытие хабов для ремонта техники – Резников

"Украинская правда"Понедельник, 12 июня 2023, 07:59
На Рамштайне обсудим детали самолетной коалиции и открытие хабов для ремонта техники – Резников
Алексей Резников. Фото из Telegram МОУ

На следующем заседании в формате "Рамштайн", которое пройдет 15 июня в Брюсселе, члены Контактной группы по вопросам обороны Украины обсудят подготовку украинских пилотов и открытие хабов для ремонта и оснащения техники.

Источник: министр обороны Украины Алексей Резников, которого цитирует пресс-служба МОУ в Telegram

Прямая речь: "В рамках заседания мы будем обсуждать детальные вещи "самолетной коалиции". В данном случае мы говорим пока о подготовке пилотов и не только пилотов, но и наших техников и инженеров, которые будут заниматься обслуживанием самолетов. Потому что это очень сложная система. Предметно вопросы будут обсуждаться с командами министерств обороны Нидерландов, Дании, США и других стран, которые присоединились к этой коалиции".

Реклама:

В состав украинской делегации я включил представителей наших Воздушных сил. Командующий ВС генерал-лейтенант Николай Олещук выделил своих ответственных офицеров, которые курируют подготовку пилотов и логистические вопросы".

Детали: По словам Резникова, на 13 заседании "Рамштайн" также будет идти речь обо "всем, что касается ПВО, снарядов, амуниции, артиллерии". Кроме того, важным для Украины является вопрос об открытии хабов для ремонта техники. 

"Наши приоритеты не изменились. Эта война – это война ресурсов. Ресурсов – значит не только оружия, но и возможностей его ремонтировать, обслуживать и все, что к этому причастно. Поэтому важными для нас вопросами являются открытие различного типа хабов по ремонту и оснащению техники. Как на территории Украины, вместе с партнерами, так и в дружественных приграничных странах", – добавил министр.

ВИДЕО ДНЯ

Что этому предшествовало:

Темы: РамштайнРезников
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

СБУ объявила подозрение алкогольному магнату Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Рамштайн
Во властных кругах обсуждали слухи о том, что Израиль передает данные России – посол
Милли рассказал, сколько украинских военных союзники подготовили для наступления
Глава Пентагона открыл "Рамштайн": Сейчас ключевой момент в войне
Последние новости
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
22:12
ОбновленоНа юге Украины зафиксировали российские "Шахеды"
22:08
Украина инициирует созыв Совбеза ООН из-за последнего массированного обстрела РФ
22:05
СБУ объявила подозрение алкогольному магнату Черняку, его имущество могут арестовать
21:47
МИД Польши требует в России объяснений из-за нарушившей воздушное пространство ракеты
21:25
Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах
21:01
Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России
20:45
В Польше возле границы с Украиной не нашли признаков падения российской ракеты
20:43
Зеленский: Важно, чтобы мир отреагировал на очередное проявление террора
Все новости...
Реклама: