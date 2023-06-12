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На "Рамштайне" обсудим детали "самолетной коалиции" и открытие хабов для ремонта техники – Резников

"Украинская правда"Понедельник, 12 июня 2023, 07:59
На Рамштайне обсудим детали самолетной коалиции и открытие хабов для ремонта техники – Резников
Алексей Резников. Фото из Telegram МОУ

На следующем заседании в формате "Рамштайн", которое пройдет 15 июня в Брюсселе, члены Контактной группы по вопросам обороны Украины обсудят подготовку украинских пилотов и открытие хабов для ремонта и оснащения техники.

Источник: министр обороны Украины Алексей Резников, которого цитирует пресс-служба МОУ в Telegram

Прямая речь: "В рамках заседания мы будем обсуждать детальные вещи "самолетной коалиции". В данном случае мы говорим пока о подготовке пилотов и не только пилотов, но и наших техников и инженеров, которые будут заниматься обслуживанием самолетов. Потому что это очень сложная система. Предметно вопросы будут обсуждаться с командами министерств обороны Нидерландов, Дании, США и других стран, которые присоединились к этой коалиции".

В состав украинской делегации я включил представителей наших Воздушных сил. Командующий ВС генерал-лейтенант Николай Олещук выделил своих ответственных офицеров, которые курируют подготовку пилотов и логистические вопросы".

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Детали: По словам Резникова, на 13 заседании "Рамштайн" также будет идти речь обо "всем, что касается ПВО, снарядов, амуниции, артиллерии". Кроме того, важным для Украины является вопрос об открытии хабов для ремонта техники. 

"Наши приоритеты не изменились. Эта война – это война ресурсов. Ресурсов – значит не только оружия, но и возможностей его ремонтировать, обслуживать и все, что к этому причастно. Поэтому важными для нас вопросами являются открытие различного типа хабов по ремонту и оснащению техники. Как на территории Украины, вместе с партнерами, так и в дружественных приграничных странах", – добавил министр.

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Темы: РамштайнРезников
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