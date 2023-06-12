Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Окупанти убили 4 людей за добу: на Херсонщині і Донеччині

Ірина БалачукПонеділок, 12 червня 2023, 08:19

Щонайменше 4 людини загинули та 14 дістали поранення у результаті російських обстрілів Херсонської та Донецької областей 11 червня.

Джерело: голови Донецької ОВА Павло Кириленко та Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram

Пряма мова Прокудіна: "Через російську агресію 3 людини загинули, 12 − дістали поранення".

Деталі: Голова ОВА уточнив, що за минулу добу росіяни здійснили 26 обстрілів, випустивши 132 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", БПЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 8 снарядів. Окупанти поцілили у житлові квартали населених пунктів області.

На Донеччині росіяни убили 1 цивільного (в Авдіївці). Ще 2 людини в області дістали поранення.

 

Реклама:

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Херсонська областьДонецька областьвійнажертви
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоСпецпризначенці СБУ показали евакуацію людей з окупації під прикриттям артилерії

Україна перехоплює ініціативу, але потрібна зброя до 200 км – Міноборони

Заявами про передачу ядерної зброї Путін закріплює військовий контроль РФ над Білоруссю – ISW

Саакашвілі відповів президентці Грузії, яка відмовляється його помилувати. Лист

Президент ПАР назвав 10 мирних ідей Африки щодо війни в Україні

Зеленський відповів африканським лідерам щодо мирних переговорів з РФ

Усі новини...
Херсонська область
На окупованому півдні України ворог встановлює камери для боротьби з партизанами – ЦНС
"Їм залишається жити годину, а вони пишуть – Слава Україні". Розповіді із затопленої Херсонщини
МКС почав розслідувати підрив Каховської ГЕС, представники відвідали Херсонщину – Зеленський
Останні новини
14:44
"Мамо, в нас нема будинку!": 12-річний хлопчик дивом вцілів після ракетного обстрілу на Київщині
14:39
фотоРосіяни обстріляли Костянтинівку, поранили 9-річну дитину та жінку
14:21
Французький телеканал зробив репортаж з позицій армії РФ, не згадуючи про агресію
13:50
"Оператор ГТС" шукає рекрутингову компанію для відбору кандидатів до наглядової ради
13:32
відеоСпецпризначенці СБУ показали евакуацію людей з окупації під прикриттям артилерії
13:18
"Вибирався, ніби з пекла": історія військового, який під час бою з окупантами втратив кінцівку
13:05
Блінкен заперечив чутки про наближення США та Ірану до угоди щодо ядерної програми Тегерану
12:47
фото, оновленоРосійська ракета влучила в автомобіль на Харківщині, загинули волонтери – ОВА
12:35
Повені у Сербії: надзвичайна ситуація у півсотні муніципалітетів
12:19
Федерація німецької промисловості передбачає стагнацію економіки Німеччини
Усі новини...
Реклама: