Окупанти убили 4 людей за добу: на Херсонщині і Донеччині

Щонайменше 4 людини загинули та 14 дістали поранення у результаті російських обстрілів Херсонської та Донецької областей 11 червня.

Джерело: голови Донецької ОВА Павло Кириленко та Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram

Пряма мова Прокудіна: "Через російську агресію 3 людини загинули, 12 − дістали поранення".

Деталі: Голова ОВА уточнив, що за минулу добу росіяни здійснили 26 обстрілів, випустивши 132 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", БПЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 8 снарядів. Окупанти поцілили у житлові квартали населених пунктів області.



На Донеччині росіяни убили 1 цивільного (в Авдіївці). Ще 2 людини в області дістали поранення.





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