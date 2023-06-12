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Оккупанты убили 4 человека за сутки: в Херсонской и Донецкой областях

Ирина БалачукПонедельник, 12 июня 2023, 08:19

По меньшей мере 4 человека погибли и 14 получили ранения в результате российских обстрелов Херсонской и Донецкой областей 11 июня.

Источник: главы Донецкой ОВА Павел Кириленко и Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram

Прямая речь Прокудина: "Из-за российской агрессии 3 человека погибли, 12 − получили ранения".

Детали: Глава ОВА уточнил, что за минувшие сутки россияне совершили 26 обстрелов, выпустив 132 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", БПЛА и авиации. По городу Херсон враг выпустил 8 снарядов. Оккупанты попали в жилые кварталы населенных пунктов области.

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В Донецкой области россияне убили 1 гражданского (в Авдеевке). Еще 2 человека в области получили ранения.

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Темы: Херсонская областьДонецкая областьвойнажертвы
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