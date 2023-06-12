Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Розвідка Британії повідомила про спроби Шойгу покращити свій імідж попри критику

"Європейська правда"Понеділок, 12 червня 2023, 08:53
Розвідка Британії повідомила про спроби Шойгу покращити свій імідж попри критику
Міністр оборони РФ Сергій Шойгу. Фото kommersant.ru

Британська розвідка стверджує, що російський міністр оборони Сергій Шойгу намагається підтримувати позитивний імідж, незважаючи на те, що його дедалі більше критикують всередині РФ.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії, опублікованому у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначили у відомстві, Шойгу протягом останнього тижня був досить активний у публічному просторі, ймовірно, намагаючись переконати у тому, що він контролює усі стратегічні питання, в той час як Україна прискорює наступальні операції.

Британська розвідка нагадує, що російський міністр дав щонайменше два коментарі, які стосувалися оборонних операцій Росії, в тому числі зробив заяви про українські втрати, які були серйозно перебільшеними.

Реклама:

"Це контрастує з іншими ключовими періодами війни, коли він зникав з публічних виступів", – додали у відомстві.

Як йдеться в огляді, Шойгу також закликав російську оборонну промисловість подвоїти свої зусилля і розкритикував офіцерів Західного військового округу за недостатньо швидку відправку резервної бронетехніки на фронт.

"Шойгу, ймовірно, гостро усвідомлює необхідність підтримувати позитивний імідж перед обличчям дедалі більш неприхованої критики з боку деяких співвітчизників", – наголосили у британській розвідці.

ВІДЕО ДНЯ

Напередодні британська розвідка повідомляла, як підрив російськими окупантами Каховської ГЕС вплине на основне джерело прісної води на окупованому Кримському півострові – Північно-Кримський канал.

Теми: РосіяМіноборонивійнарозвідка
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоСпецпризначенці СБУ показали евакуацію людей з окупації під прикриттям артилерії

Україна перехоплює ініціативу, але потрібна зброя до 200 км – Міноборони

Заявами про передачу ядерної зброї Путін закріплює військовий контроль РФ над Білоруссю – ISW

Саакашвілі відповів президентці Грузії, яка відмовляється його помилувати. Лист

Президент ПАР назвав 10 мирних ідей Африки щодо війни в Україні

Зеленський відповів африканським лідерам щодо мирних переговорів з РФ

Усі новини...
Росія
Оборонці за добу ліквідували 540 окупантів і 10 ворожих артсистем
Українські захисники показали, як за допомогою БПЛА знищують ворожий Т-80
Говорять про захоплення "сірих зон": ISW пояснив, як у РФ применшують успіхи України
Останні новини
14:44
"Мамо, в нас нема будинку!": 12-річний хлопчик дивом вцілів після ракетного обстрілу на Київщині
14:39
фотоРосіяни обстріляли Костянтинівку, поранили 9-річну дитину та жінку
14:21
Французький телеканал зробив репортаж з позицій армії РФ, не згадуючи про агресію
13:50
"Оператор ГТС" шукає рекрутингову компанію для відбору кандидатів до наглядової ради
13:32
відеоСпецпризначенці СБУ показали евакуацію людей з окупації під прикриттям артилерії
13:18
"Вибирався, ніби з пекла": історія військового, який під час бою з окупантами втратив кінцівку
13:05
Блінкен заперечив чутки про наближення США та Ірану до угоди щодо ядерної програми Тегерану
12:47
фото, оновленоРосійська ракета влучила в автомобіль на Харківщині, загинули волонтери – ОВА
12:35
Повені у Сербії: надзвичайна ситуація у півсотні муніципалітетів
12:19
Федерація німецької промисловості передбачає стагнацію економіки Німеччини
Усі новини...
Реклама: