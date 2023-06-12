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Розвідка Британії повідомила про спроби Шойгу покращити свій імідж попри критику

"Європейська правда"Понеділок, 12 червня 2023, 08:53
Розвідка Британії повідомила про спроби Шойгу покращити свій імідж попри критику
Міністр оборони РФ Сергій Шойгу. Фото kommersant.ru

Британська розвідка стверджує, що російський міністр оборони Сергій Шойгу намагається підтримувати позитивний імідж, незважаючи на те, що його дедалі більше критикують всередині РФ.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії, опублікованому у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначили у відомстві, Шойгу протягом останнього тижня був досить активний у публічному просторі, ймовірно, намагаючись переконати у тому, що він контролює усі стратегічні питання, в той час як Україна прискорює наступальні операції.

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Британська розвідка нагадує, що російський міністр дав щонайменше два коментарі, які стосувалися оборонних операцій Росії, в тому числі зробив заяви про українські втрати, які були серйозно перебільшеними.

"Це контрастує з іншими ключовими періодами війни, коли він зникав з публічних виступів", – додали у відомстві.

Як йдеться в огляді, Шойгу також закликав російську оборонну промисловість подвоїти свої зусилля і розкритикував офіцерів Західного військового округу за недостатньо швидку відправку резервної бронетехніки на фронт.

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"Шойгу, ймовірно, гостро усвідомлює необхідність підтримувати позитивний імідж перед обличчям дедалі більш неприхованої критики з боку деяких співвітчизників", – наголосили у британській розвідці.

Напередодні британська розвідка повідомляла, як підрив російськими окупантами Каховської ГЕС вплине на основне джерело прісної води на окупованому Кримському півострові – Північно-Кримський канал.

Теми: РосіяМіноборонивійнарозвідка
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