Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Разведка Британии сообщила о попытках Шойгу улучшить свой имидж вопреки критике

"Европейская правда"Понедельник, 12 июня 2023, 08:53
Разведка Британии сообщила о попытках Шойгу улучшить свой имидж вопреки критике
Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Фото kommersant.ru

Британская разведка утверждает, что российский министр обороны Сергей Шойгу пытается поддерживать положительный имидж, несмотря на то, что его все больше критикуют внутри РФ.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании, опубликованном в Twitter, сообщает "Европейская правда".

Как отметили в ведомстве, Шойгу в течение последней недели был достаточно активен в публичном пространстве, вероятно, пытаясь убедить в том, что он контролирует все стратегические вопросы, в то время как Украина ускоряет наступательные операции.

Британская разведка напоминает, что российский министр дал по меньшей мере два комментария, которые касались оборонительных операций России, в том числе сделал заявления об украинских потерях, которые были серьезно преувеличенными.

Реклама:

"Это контрастирует с другими ключевыми периодами войны, когда он исчезал из публичных выступлений", – добавили в ведомстве.

Как говорится в обзоре, Шойгу также призвал российскую оборонную промышленность удвоить свои усилия и раскритиковал офицеров Западного военного округа за недостаточно быструю отправку резервной бронетехники на фронт.

"Шойгу, вероятно, остро осознает необходимость поддерживать положительный имидж перед лицом все более неприкрытой критики со стороны некоторых соотечественников", – отметили в британской разведке.

ВИДЕО ДНЯ

Накануне британская разведка сообщала, как подрыв российскими оккупантами Каховской ГЭС повлияет на основной источник пресной воды на оккупированном Крымском полуострове – Северо-Крымский канал.

Темы: РосcияМиноборонывойнаразведка
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоСпецназовцы СБУ показали эвакуацию людей из оккупации под прикрытием артиллерии

Украина перехватывает инициативу, но нужно оружие до 200 км - Минобороны

Заявлениями о передаче ядерного оружия Путин закрепляет военный контроль РФ над Беларусью – ISW

Саакашвили ответил президенту Грузии, которая отказывается его помиловать. Письмо

Президент ЮАР назвал 10 мирных идей Африки относительно войны в Украине

Зеленский ответил африканским лидерам по мирным переговорам с РФ

Все новости...
Росcия
Защитники за сутки ликвидировали 540 оккупантов и 10 вражеских артсистем
Украинские защитники показали, как с помощью БПЛА уничтожают вражеский Т-80
Говорят о захвате "серых зон": ISW объяснил, как в РФ преуменьшают успехи Украины
Последние новости
14:58
Блинкен ответил на заявления Путина о ядерном оружии в Беларуси
14:44
"Мама, у нас нет дома!": 12-летний мальчик чудом уцелел после ракетного обстрела в Киевской области
14:35
фотоРоссияне обстреляли Константиновку, ранили 9-летнего ребенка и женщину
14:21
Французский телеканал сделал репортаж с позиций армии РФ, не упоминая агрессию
13:50
"Оператор ГТС" ищет рекрутинговую компанию для отбора кандидатов в набсовет
13:32
видеоСпецназовцы СБУ показали эвакуацию людей из оккупации под прикрытием артиллерии
13:18
"Выбирался, будто из ада": история военного, который во время боя с оккупантами потерял конечность
13:05
Блинкен опроверг слухи о приближении США и Ирана к соглашению по ядерной программе Тегерана
12:47
фото, обновленоРоссийская ракета попала в автомобиль на Харьковщине, погибли волонтеры - ОВА
12:35
Наводнения в Сербии: чрезвычайная ситуация в полусотне муниципалитетов
Все новости...
Реклама: