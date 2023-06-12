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Разведка Британии сообщила о попытках Шойгу улучшить свой имидж вопреки критике

"Европейская правда"Понедельник, 12 июня 2023, 08:53
Разведка Британии сообщила о попытках Шойгу улучшить свой имидж вопреки критике
Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Фото kommersant.ru

Британская разведка утверждает, что российский министр обороны Сергей Шойгу пытается поддерживать положительный имидж, несмотря на то, что его все больше критикуют внутри РФ.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании, опубликованном в Twitter, сообщает "Европейская правда".

Как отметили в ведомстве, Шойгу в течение последней недели был достаточно активен в публичном пространстве, вероятно, пытаясь убедить в том, что он контролирует все стратегические вопросы, в то время как Украина ускоряет наступательные операции.

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Британская разведка напоминает, что российский министр дал по меньшей мере два комментария, которые касались оборонительных операций России, в том числе сделал заявления об украинских потерях, которые были серьезно преувеличенными.

"Это контрастирует с другими ключевыми периодами войны, когда он исчезал из публичных выступлений", – добавили в ведомстве.

Как говорится в обзоре, Шойгу также призвал российскую оборонную промышленность удвоить свои усилия и раскритиковал офицеров Западного военного округа за недостаточно быструю отправку резервной бронетехники на фронт.

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"Шойгу, вероятно, остро осознает необходимость поддерживать положительный имидж перед лицом все более неприкрытой критики со стороны некоторых соотечественников", – отметили в британской разведке.

Накануне британская разведка сообщала, как подрыв российскими оккупантами Каховской ГЭС повлияет на основной источник пресной воды на оккупированном Крымском полуострове – Северо-Крымский канал.

Темы: РосcияМиноборонывойнаразведка
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