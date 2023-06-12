Оборонці за добу ліквідували 540 окупантів і 10 ворожих артсистем
Понеділок, 12 червня 2023, 09:06
Росія у війні проти України втратила понад 216 тисяч військових, 3 931 танк, 7 636 ББМ та 3 746 артилерійських систем.
Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.06.23 орієнтовно:
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- особового складу − близько 216 180 (+540) осіб ліквідовано,
- танків − 3 931 (+5) од,
- бойових броньованих машин − 7 636 (+5) од,
- артилерійських систем − 3 746 (+10) од,
- РСЗВ − 601 (+0) од,
- засобів ППО − 362 (+0) од,
- літаків − 314 (+0) од,
- гелікоптерів − 299 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 3 307 (+7) од,
- крилатих ракет − 1 183 (+0) од,
- кораблів/катерів − 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 6 471 (+10) од,
- спеціальної техніки − 510 (+1) од.
Дані уточнюються.