Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Оборонці за добу ліквідували 540 окупантів і 10 ворожих артсистем

Ірина БалачукПонеділок, 12 червня 2023, 09:06
Оборонці за добу ліквідували 540 окупантів і 10 ворожих артсистем
Оборонці "працюють" по ворогу. Фото ОК "Південь" з Facebook

Росія у війні проти України втратила понад 216 тисяч військових, 3 931 танк, 7 636 ББМ та 3 746 артилерійських систем.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.06.23 орієнтовно:

  • особового складу − близько 216 180 (+540) осіб ліквідовано,
  • танків − 3 931 (+5) од,
  • бойових броньованих машин − 7 636 (+5) од,
  • артилерійських систем − 3 746 (+10) од,
  • РСЗВ − 601 (+0) од,
  • засобів ППО − 362 (+0) од,
  • літаків − 314 (+0) од,
  • гелікоптерів − 299 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 3 307 (+7) од,
  • крилатих ракет − 1 183 (+0) од,
  • кораблів/катерів − 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 6 471 (+10) од,
  • спеціальної техніки − 510 (+1) од.

Дані уточнюються.

Реклама:

ВІДЕО ДНЯ
Теми: РосіявійнаГенштаб
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоСпецпризначенці СБУ показали евакуацію людей з окупації під прикриттям артилерії

Україна перехоплює ініціативу, але потрібна зброя до 200 км – Міноборони

Заявами про передачу ядерної зброї Путін закріплює військовий контроль РФ над Білоруссю – ISW

Саакашвілі відповів президентці Грузії, яка відмовляється його помилувати. Лист

Президент ПАР назвав 10 мирних ідей Африки щодо війни в Україні

Зеленський відповів африканським лідерам щодо мирних переговорів з РФ

Усі новини...
Росія
Розвідка Британії повідомила про спроби Шойгу покращити свій імідж попри критику
Українські захисники показали, як за допомогою БПЛА знищують ворожий Т-80
Говорять про захоплення "сірих зон": ISW пояснив, як у РФ применшують успіхи України
Останні новини
14:44
"Мамо, в нас нема будинку!": 12-річний хлопчик дивом вцілів після ракетного обстрілу на Київщині
14:39
фотоРосіяни обстріляли Костянтинівку, поранили 9-річну дитину та жінку
14:21
Французький телеканал зробив репортаж з позицій армії РФ, не згадуючи про агресію
13:50
"Оператор ГТС" шукає рекрутингову компанію для відбору кандидатів до наглядової ради
13:32
відеоСпецпризначенці СБУ показали евакуацію людей з окупації під прикриттям артилерії
13:18
"Вибирався, ніби з пекла": історія військового, який під час бою з окупантами втратив кінцівку
13:05
Блінкен заперечив чутки про наближення США та Ірану до угоди щодо ядерної програми Тегерану
12:47
фото, оновленоРосійська ракета влучила в автомобіль на Харківщині, загинули волонтери – ОВА
12:35
Повені у Сербії: надзвичайна ситуація у півсотні муніципалітетів
12:19
Федерація німецької промисловості передбачає стагнацію економіки Німеччини
Усі новини...
Реклама: