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Оборонці за добу ліквідували 540 окупантів і 10 ворожих артсистем

Ірина БалачукПонеділок, 12 червня 2023, 09:06
Оборонці за добу ліквідували 540 окупантів і 10 ворожих артсистем
Оборонці "працюють" по ворогу. Фото ОК "Південь" з Facebook

Росія у війні проти України втратила понад 216 тисяч військових, 3 931 танк, 7 636 ББМ та 3 746 артилерійських систем.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.06.23 орієнтовно:

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  • особового складу − близько 216 180 (+540) осіб ліквідовано,
  • танків − 3 931 (+5) од,
  • бойових броньованих машин − 7 636 (+5) од,
  • артилерійських систем − 3 746 (+10) од,
  • РСЗВ − 601 (+0) од,
  • засобів ППО − 362 (+0) од,
  • літаків − 314 (+0) од,
  • гелікоптерів − 299 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 3 307 (+7) од,
  • крилатих ракет − 1 183 (+0) од,
  • кораблів/катерів − 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 6 471 (+10) од,
  • спеціальної техніки − 510 (+1) од.

Дані уточнюються.

Теми: РосіявійнаГенштаб
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