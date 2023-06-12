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Защитники за сутки ликвидировали 540 оккупантов и 10 вражеских артсистем

Ирина БалачукПонедельник, 12 июня 2023, 09:06
Защитники за сутки ликвидировали 540 оккупантов и 10 вражеских артсистем
Оборонцы "работают" по врагу. Фото ОК "Юг" из Facebook

Россия в войне против Украины потеряла более 216 тысяч военных, 3 931 танк, 7 636 ББМ и 3 746 артиллерийских систем.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.06.23 ориентировочно:

  • личного состава − около 216 180 (+540) человек ликвидировано,
  • танков − 3 931 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин − 7 636 (+5) ед,
  • артиллерийских систем − 3 746 (+10) ед,
  • РСЗО − 601 (+0) ед,
  • средств ПВО − 362 (+0) ед,
  • самолетов − 314 (+0) ед,
  • вертолетов − 299 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня − 3 307 (+7) ед,
  • крылатых ракет − 1 183 (+0) ед,
  • кораблей/катеров − 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 6 471 (+10) ед,
  • специальной техники − 510 (+1) ед.

Данные уточняются.

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Темы: РосcиявойнаГенштаб
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