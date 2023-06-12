Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Україна просить у Німеччини більше танків Leopard 2

"Європейська правда"Понеділок, 12 червня 2023, 09:20
Україна просить у Німеччини більше танків Leopard 2
Танк Leopard. Фото Getty Images

Зважаючи на перші втрати в ході контрнаступу, заступник міністра закордонних справ України Мельник просить надати більше танків німецького виробництва.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ntv.

На тлі втрати перших танків, поставлених західними союзниками для участі в бойових діях в Україні, в Києві знову лунають заклики до посилення підтримки, зокрема, з боку Німеччини. "Українській армії вкрай необхідно набагато більше західних бойових танків, бойових машин піхоти та іншої бронетехніки", – заявив Мельник.

"Кожен Leopard 2 буквально на вагу золота для вирішального наступу", – додав колишній посол України в Берліні.

Реклама:

На його думку, Бундесвер здатен надати більше, ніж 18 вже поставлених одиниць зі своїх запасів, яких налічується понад 300. Нинішню кількість можна було б "потроїти, не ставлячи під загрозу здатність Німеччини до самооборони".

Мельник також попросив передати українській армії "ще 60 бойових машин піхоти Marder".

Політик з питань безпеки ХДС Родеріх Кізеветтер підтримав вимогу Мельника. "Союзники повинні були б негайно замінити всю знищену техніку – в тому числі бойові танки Leopard і бронетранспортери – і доставити додаткову техніку", – сказав він.

ВІДЕО ДНЯ

Військовий політик Вільної демократичної партії Маркус Фабер заявив, що "чіткі заяви про заміну втраченого матеріалу" можуть "підтримати атакованих у їхньому наступі". Наприклад, Бундестаг прийняв рішення про заміну зарядів Leopard 2 на озброєнні німецьких збройних сил. "Тут ми можемо збільшити кількість, щоб допомогти", – сказав Фабер.

Мельник також повторив вимогу до Німеччини надати крилаті ракети Taurus і допомогти побудувати потужні українські військово-повітряні сили. Україна чекає "на стратегічне рішення Німеччини щодо активної участі в коаліції винищувачів, щоб дати можливість українським пілотам тренуватися на винищувачах Eurofighter і надати частину з більш ніж 130 літаків".

Як повідомлялося, уряд Німеччини наразі не думає над постачанням Україні далекобійних крилатих ракет Taurus.

Теми: УкраїнаНімеччинатанки
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоСпецпризначенці СБУ показали евакуацію людей з окупації під прикриттям артилерії

Україна перехоплює ініціативу, але потрібна зброя до 200 км – Міноборони

Заявами про передачу ядерної зброї Путін закріплює військовий контроль РФ над Білоруссю – ISW

Саакашвілі відповів президентці Грузії, яка відмовляється його помилувати. Лист

Президент ПАР назвав 10 мирних ідей Африки щодо війни в Україні

Зеленський відповів африканським лідерам щодо мирних переговорів з РФ

Усі новини...
Україна
Говорять про захоплення "сірих зон": ISW пояснив, як у РФ применшують успіхи України
Українські сили досягли локальних успіхів у Запорізькій області – ISW
Вбити Путіна
Останні новини
14:44
"Мамо, в нас нема будинку!": 12-річний хлопчик дивом вцілів після ракетного обстрілу на Київщині
14:39
фотоРосіяни обстріляли Костянтинівку, поранили 9-річну дитину та жінку
14:21
Французький телеканал зробив репортаж з позицій армії РФ, не згадуючи про агресію
13:50
"Оператор ГТС" шукає рекрутингову компанію для відбору кандидатів до наглядової ради
13:32
відеоСпецпризначенці СБУ показали евакуацію людей з окупації під прикриттям артилерії
13:18
"Вибирався, ніби з пекла": історія військового, який під час бою з окупантами втратив кінцівку
13:05
Блінкен заперечив чутки про наближення США та Ірану до угоди щодо ядерної програми Тегерану
12:47
фото, оновленоРосійська ракета влучила в автомобіль на Харківщині, загинули волонтери – ОВА
12:35
Повені у Сербії: надзвичайна ситуація у півсотні муніципалітетів
12:19
Федерація німецької промисловості передбачає стагнацію економіки Німеччини
Усі новини...
Реклама: