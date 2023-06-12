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Украина просит у Германии больше танков Leopard 2

"Европейская правда"Понедельник, 12 июня 2023, 09:20
Украина просит у Германии больше танков Leopard 2
Танк Leopard. Фото Getty Images

Учитывая первые потери в ходе контрнаступления, заместитель министра иностранных дел Украины Мельник просит предоставить больше танков немецкого производства.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ntv.

На фоне потери первых танков, поставленных западными союзниками для участия в боевых действиях в Украине, в Киеве снова раздаются призывы к усилению поддержки, в частности, со стороны Германии. "Украинской армии крайне необходимо гораздо больше западных боевых танков, боевых машин пехоты и другой бронетехники", – заявил Мельник.

"Каждый Leopard 2 буквально на вес золота для решающего наступления", – добавил бывший посол Украины в Берлине.

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По его мнению, Бундесвер способен предоставить больше, чем 18 уже поставленных единиц из своих запасов, которых насчитывается более 300. Нынешнее количество можно было бы "утроить, не ставя под угрозу способность Германии к самообороне".

Мельник также попросил передать украинской армии "еще 60 боевых машин пехоты Marder".

Политик по вопросам безопасности ХДС Родерих Кизеветтер поддержал требование Мельника. "Союзники должны были бы немедленно заменить всю уничтоженную технику – в том числе боевые танки Leopard и бронетранспортеры – и доставить дополнительную технику", – сказал он.

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Военный политик Свободной демократической партии Маркус Фабер заявил, что "четкие заявления о замене утраченного материала" могут "поддержать атакованных в их наступлении". Например, Бундестаг принял решение о замене зарядов Leopard 2 на вооружении немецких вооруженных сил. "Здесь мы можем увеличить количество, чтобы помочь", – сказал Фабер.

Мельник также повторил требование к Германии предоставить крылатые ракеты Taurus и помочь построить мощные украинские военно-воздушные силы. Украина ждет "стратегического решения Германии относительно активного участия в коалиции истребителей, чтобы дать возможность украинским пилотам тренироваться на истребителях Eurofighter и предоставить часть из более чем 130 самолетов".

Как сообщалось, правительство Германии пока не думает над поставкой Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus.

Темы: УкраинаГерманиятанки
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