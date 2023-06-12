Рівень затоплення на Херсонщині знизився за добу на 64 см – глава ОВА

Станом на ранок 12 червня рівень затоплення у Херсонській області знизився до позначки 3 м 29 см, у Миколаєві вода за ніч знизилась на 6 см.

Джерело: глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін, Штаб ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС, мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, ДСНС

Пряма мова Прокудіна: "Триває 7-ма доба ліквідації наслідків підриву росіянами дамби Каховської ГЕС. Станом на зараз вода продовжує відходити і вже досягла позначки 3 м 29 см, якщо порівнювати з учорашнім вечером, то рівень зменшився на 64 см.

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У воді залишаються 46 міст, селищ та сіл - 32 на правому березі та 14 на лівому. На звільненій території затоплено 3801 будинок. На правому березі вдалося витягнути з водяної пастки 2743 людини, з них 228 дітей та 77 маломобільних осіб. Тільки з Херсона евакуювати 2318 містян.

На лівому березі ситуація залишається критичною. Росіяни блокують і самі не проводять евакуації. То того ж вони заважають нам рятувати наших людей, відкриваючи вогонь у спину літнім та маломобільним людям. Однак рятувальна операція нашими силами триває і на лівому березі. Звідти вже витягнули 112 людей. Усіх подробиць розголошувати не можу".

Деталі: Водночас заступниця начальника Херсонської ОВА Ольга Малярчук повідомила у Facebook повідомила, що станом на ранок 12 червня рівень води становить 3,6 м.

ВІДЕО ДНЯ

Штаб ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС зранку 12 червня повідомив, що з водосховища вже втрачено понад 72% або 14,395 куб.км води.

В Нікополі вода відійшла настільки, що немає можливості визначити її рівень.

Рівень води в Дніпрі у Херсоні знизився на 2 метри й становить 3,6 метра. У середньому за останню добу утримується тенденція зниження рівня на 1-5 см за годину.

У районі природного парку "Нижньодніпровський" вода поступово сходить. Продовжується обміління акваторії у нацпарку "Кам'янська Січ" на 8,5 метрів.

Рівень води р. Інгулець у створі Інгулецької зрошувальної системи повільно знижується. Натомість вода поступово продовжує прибувати в Миколаївській області.

Сєнкевич повідомив, що за ніч рівень води в акваторії Миколаєва знизився ще на 6 см, від початку затоплення - на 55 см.

Державна служба з надзвичайних ситуації зранку 12 червня повідомила, що на р. Дніпро у створі поста "Херсон" спостерігається поступове зниження рівня води та знаходиться на рівні 3,31 м. На Каховському водосховищі у створі поста "Нікополь" відмічається зниження рівня води (з моменту аварії) на 7,73 м.

Підтопленими залишаються 32 населених пункти (3 801 будинок, зменшення на 20 будинків) на правому березі р. Дніпро та 14 населених пунктів на тимчасово окупованій території.

Дослівно ДСНС: "Всього у Херсонській області евакуйовано 2 тис. 743 особи (у тому числі 205 дітей та 76 маломобільних осіб). Врятовано 702 особи (у тому числі 30 дітей та 40 маломобільних осіб).

Надано психологічну допомогу 371 особі. З початку робіт на лінію 101 надійшло 1034 звернення громадян.

Розгорнуто роботу 14 евакуаційних пунктів".