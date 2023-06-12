Уровень затопления в Херсонской области снизился за сутки на 64 см – глава ОВА

По состоянию на утро 12 июня уровень затопления в Херсонской области снизился до отметки 3 м 29 см, в Николаеве вода за ночь снизилась на 6 см.

Источник: глава Херсонской ОГА Александр Прокудин, ГСЧС, Штаб ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС, мэр Николаева Александр Сенкевич

Прямая речь Прокудина: "Продолжаются 7-е сутки ликвидации последствий подрыва россиянами дамбы Каховской ГЭС. По состоянию на сейчас вода продолжает отходить и уже достигла отметки 3 м 29 см, если сравнивать со вчерашним вечером, то уровень уменьшился на 64 см.

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В воде остаются 46 городов, поселков и сел - 32 на правом берегу и 14 на левом. На освобожденной территории затоплен 3801 дом. На правом берегу удалось вытащить из водяной ловушки 2743 человека, из них 228 детей и 77 маломобильных лиц. Только из Херсона эвакуировали 2318 горожан.

На левом берегу ситуация остается критической. Россияне блокируют и сами не проводят эвакуации. К тому же они мешают нам спасать наших людей, открывая огонь в спину пожилым и маломобильным людям. Однако спасательная операция нашими силами продолжается и на левом берегу. Оттуда уже вытащили 112 человек. Всех подробностей разглашать не могу".

Детали: В то же время заместитель начальника Херсонской ОВА Ольга Малярчук сообщила в Facebook сообщила, что по состоянию на утро 12 июня уровень воды составляет 3,6 м.

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Штаб ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС утром 12 июня сообщил, что из водохранилища уже потеряно более 72% или 14,395 куб.км воды.

В Никополе вода отошла настолько, что нет возможности определить ее уровень.

Уровень воды в Днепре в Херсоне снизился на 2 метра и составляет 3,6 метра. В среднем за последние сутки удерживается тенденция снижения уровня на 1-5 см в час.

В районе природного парка "Нижнеднепровский" вода постепенно сходит. Продолжается обмеление акватории в нацпарке "Каменская Сечь" на 8,5 метров.

Уровень воды р. Ингулец в створе Ингулецкой оросительной системы медленно снижается. Зато вода постепенно продолжает прибывать в Николаевской области.

Сенкевич сообщил, что за ночь уровень воды в акватории Николаева снизился еще на 6 см, с начала затопления - на 55 см.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям утром 12 июня сообщила, что на р. Днепр в створе поста "Херсон" наблюдается постепенное снижение уровня воды и находится на уровне 3,31 м. На Каховском водохранилище в створе поста "Никополь" отмечается снижение уровня воды (с момента аварии) на 7,73 м.

Подтопленными остаются 32 населенных пункта (3 801 дом, уменьшение на 20 домов) на правом берегу р. Днепр и 14 населенных пунктов на временно оккупированной территории.

Дословно ГСЧС: "Всего в Херсонской области эвакуированы 2 тыс. 743 человека (в том числе 205 детей и 76 маломобильных лиц). Спасены 702 человека (в том числе 30 детей и 40 маломобильных лиц).

Оказана психологическая помощь 371 человеку. С начала работ на линию 101 поступило 1034 обращения граждан.

Развернута работа 14 эвакуационных пунктов".