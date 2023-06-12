Посланець Папи Римського анонсував поїздку до Москви

Спеціальний посланець Папи Римського Франциска кардинал Маттео Дзуппі планує відвідати російську столицю Москву після своєї поїздки в Україну.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на італійський телеканал Rai.

За словами Дзуппі, поїздка до Москви є "другою частиною мирного плану", розробленого у Ватикані.

Під час свого перебування у Москві посланець Папи Римського проведе переговори з представниками уряду РФ і Російської православної церкви.

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За словами Дзуппі, зараз головне для України – "мир і справедливість".

"Не може бути миру без справедливості. Без справедливості мир не буде тривалим. Справедливість без миру була б несправедливістю. З одного боку, необхідно відновити справедливість, а з іншого – встановити мир. Ми в це віримо. Має бути мир і справедливість", – сказав кардинал.

Нагадаємо, 6 червня президент України Володимир Зеленський прийняв спеціального представника Папи Римського Франциска кардинала Маттео Дзуппі, який перебував з візитом в Україні.

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Посланець Франциска, що прибув напередодні до Києва, також провів переговори з головою Української греко-католицької церкви та деякими посадовцями, зокрема омбудсменом Дмитром Лубінцем – вони обговорювали питання депортації українських дітей.

Також Дзуппі відвідав Бучу, де вшанував пам’ять загиблих і поклав букет квітів.

Раніше стало відомо, що Папа Римський Франциск попросив главу італійського єпископату кардинала Маттео Дзуппі створити миротворчу місію для війни в Україні. Ймовірно, це та місія, про яку Папа говорив під час свого візиту до Угорщини у квітні, не розкриваючи подробиць.