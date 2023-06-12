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Посланник Папы Римского анонсировал поездку в Москву

"Европейская правда"Понедельник, 12 июня 2023, 10:49

Специальный посланник Папы Римского Франциска кардинал Маттео Дзуппи планирует посетить российскую столицу Москву после своей поездки в Украину.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на итальянский телеканал Rai.

По словам Дзуппи, поездка в Москву является "второй частью мирного плана", разработанного в Ватикане.

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Во время своего пребывания в Москве посланник Папы Римского проведет переговоры с представителями правительства РФ и Русской православной церкви.

По словам Дзуппи, сейчас главное для Украины – "мир и справедливость".

"Не может быть мира без справедливости. Без справедливости мир не будет длительным. Справедливость без мира была бы несправедливостью. С одной стороны, необходимо восстановить справедливость, а с другой – установить мир. Мы в это верим. Должны быть мир и справедливость", – сказал кардинал.

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Напомним, 6 июня президент Украины Владимир Зеленский принял специального представителя Папы Римского Франциска кардинала Маттео Дзуппи, который находился с визитом в Украине.

Посланник Франциска, прибывший накануне в Киев, также провел переговоры с главой Украинской греко-католической церкви и некоторыми чиновниками, в частности омбудсменом Дмитрием Лубинцом – они обсуждали вопрос депортации украинских детей.

Также Дзуппи посетил Бучу, где почтил память погибших и возложил цветы.

Ранее стало известно, что Папа Римский Франциск попросил главу итальянского епископата кардинала Маттео Дзуппи создать миротворческую миссию для войны в Украине. Вероятно, это та миссия, о которой Папа говорил во время своего визита в Венгрию в апреле, не раскрывая подробностей.

Темы: Папа РимскийРосcия
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