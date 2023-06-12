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Дуда поговорив із Зеленським перед зустріччю з Макроном і Шольцом

"Європейська правда"Понеділок, 12 червня 2023, 11:07
Дуда поговорив із Зеленським перед зустріччю з Макроном і Шольцом
Володимир Зеленський у кабінеті, фото Офісу президента

Президенти Польщі та України Анджей Дуда та Володимир Зеленський під час телефонної розмови у неділю обговорили приготування до саміту НАТО у Вільнюсі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє PAP.

Президент Анджей Дуда провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським під час якої вони обговорили результати саміту Бухарестської дев'ятки у Братиславі та поточний стан підготовки до саміту НАТО у Вільнюсі в липні. Президент України поінформував Анджея Дуду про ситуацію на фронті у зв'язку з триваючою російською агресією в Україні, повідомили у канцелярії польського президента.

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Про розмову з польським президентом також повідомив Володимир Зеленський.

"Закінчилася пізня і, як завжди, продуктивна розмова з Анджеєм Дудою. Обговорили наші очікування від саміту НАТО у Вільнюсі. Ми розуміємо важливість рішучих кроків Альянсу для гарантування безпеки України. Я вдячний за значну оборонну підтримку з боку Польщі. Ми також обговорили подальші пріоритетні потреби на лінії фронту", – написав український президент у Telegram та Twitter.

Слід зазначити, що у понеділок Дуда вирушає до Парижа для зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Олафом Шольцом у форматі Веймарського трикутника.

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Очікують, що зустріч за вечерею буде присвячена прагненню України до членства в НАТО і гарантіям безпеки з боку союзників напередодні саміту Альянсу в липні.

Теми: ЗеленськийПольщаФранціяНімеччина
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