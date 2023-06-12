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Дуда поговорил с Зеленским перед встречей с Макроном и Шольцем

"Европейская правда"Понедельник, 12 июня 2023, 11:07
Дуда поговорил с Зеленским перед встречей с Макроном и Шольцем
Владимир Зеленский в кабинете, фото Офиса президента

Президенты Польши и Украины Анджей Дуда и Владимир Зеленский во время телефонного разговора в воскресенье обсудили приготовления к саммиту НАТО в Вильнюсе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает PAP.

Президент Анджей Дуда провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским во время которого они обсудили результаты саммита "Бухарестской девятки" в Братиславе и текущее состояние подготовки к саммиту НАТО в Вильнюсе в июле. Президент Украины проинформировал Анджея Дуду о ситуации на фронте в связи с продолжающейся российской агрессией в Украине, сообщили в канцелярии польского президента.

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О разговоре с польским президентом также сообщил Владимир Зеленский.

"Закончился поздний и, как всегда, продуктивный разговор с Анджеем Дудой. Обсудили наши ожидания от саммита НАТО в Вильнюсе. Мы понимаем важность решительных шагов Альянса для обеспечения безопасности Украины. Я благодарен за значительную оборонную поддержку со стороны Польши. Мы также обсудили дальнейшие приоритетные потребности на линии фронта", – написал украинский президент в Telegram и Twitter.

Следует отметить, что в понедельник Дуда отправляется в Париж для встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем в формате Веймарского треугольника.

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Ожидается, что встреча за ужином будет посвящена стремлению Украины к членству в НАТО и гарантиям безопасности со стороны союзников накануне саммита Альянса в июле.

Темы: ЗеленскийПольшаФранцияГермания
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