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"Калібр", РСЗВ, артилерія: росіяни обстріляли Харківщину і поранили трьох людей

Валентина РоманенкоПонеділок, 12 червня 2023, 11:10
Калібр, РСЗВ, артилерія: росіяни обстріляли Харківщину і поранили трьох людей
фото прокуратури

В ніч на понеділок російські війська обстріляли Харківщину з різних видів озброєння: поранено троьох людей, пошкоджено інфраструктуру.

Джерело: прокуратура Харківської бласті

Деталі: За даними слідства, 12 червня близько 03:40 російські військові завдали ракетного удару по смт Хорошеве Харківського району.

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Зруйновано двоповерховий житловий будинок, ще 12 будинків пошкоджено. Сталася пожежа в гаражі та господарчій споруді.

За попередньою інформацією, військовослужбовці збройних сил РФ вдарили по населеному пункту ракетою "Калібр".

 
 

Крім цього, 12 червня близько 1:40 окупанти обстріляли село Вільхуватка Куп’янського району. Отримав поранення мирний мешканець. За попередніми даними, обстріл вівся а артилерії.

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О 5:00 ворог завдав ударів по смт Шевченкове Куп’янського району. Попередньо, з РСЗВ. Поранено двох людей. Зафіксовано пошкодження приватних будинків.

Прокурори окружних прокуратур та слідчі поліції задокументували наслідки збройної агресії РФ.

Розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Теми: ракетний ударХарківська областьвійнапрокуратура
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