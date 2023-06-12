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"Калібр", РСЗВ, артилерія: росіяни обстріляли Харківщину і поранили трьох людей

Валентина РоманенкоПонеділок, 12 червня 2023, 11:10
Калібр, РСЗВ, артилерія: росіяни обстріляли Харківщину і поранили трьох людей
фото прокуратури

В ніч на понеділок російські війська обстріляли Харківщину з різних видів озброєння: поранено троьох людей, пошкоджено інфраструктуру.

Джерело: прокуратура Харківської бласті

Деталі: За даними слідства, 12 червня близько 03:40 російські військові завдали ракетного удару по смт Хорошеве Харківського району.

 

Зруйновано двоповерховий житловий будинок, ще 12 будинків пошкоджено. Сталася пожежа в гаражі та господарчій споруді.

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За попередньою інформацією, військовослужбовці збройних сил РФ вдарили по населеному пункту ракетою "Калібр".

 
 

Крім цього, 12 червня близько 1:40 окупанти обстріляли село Вільхуватка Куп’янського району. Отримав поранення мирний мешканець. За попередніми даними, обстріл вівся а артилерії.

О 5:00 ворог завдав ударів по смт Шевченкове Куп’янського району. Попередньо, з РСЗВ. Поранено двох людей. Зафіксовано пошкодження приватних будинків.

ВІДЕО ДНЯ

Прокурори окружних прокуратур та слідчі поліції задокументували наслідки збройної агресії РФ.

Розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Теми: ракетний ударХарківська областьвійнапрокуратура
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