"Калібр", РСЗВ, артилерія: росіяни обстріляли Харківщину і поранили трьох людей

В ніч на понеділок російські війська обстріляли Харківщину з різних видів озброєння: поранено троьох людей, пошкоджено інфраструктуру.

Джерело: прокуратура Харківської бласті

Деталі: За даними слідства, 12 червня близько 03:40 російські військові завдали ракетного удару по смт Хорошеве Харківського району.

Зруйновано двоповерховий житловий будинок, ще 12 будинків пошкоджено. Сталася пожежа в гаражі та господарчій споруді.

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За попередньою інформацією, військовослужбовці збройних сил РФ вдарили по населеному пункту ракетою "Калібр".

Крім цього, 12 червня близько 1:40 окупанти обстріляли село Вільхуватка Куп’янського району. Отримав поранення мирний мешканець. За попередніми даними, обстріл вівся а артилерії.

О 5:00 ворог завдав ударів по смт Шевченкове Куп’янського району. Попередньо, з РСЗВ. Поранено двох людей. Зафіксовано пошкодження приватних будинків.

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